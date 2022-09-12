"Неделя 12-18 сентября начинается с ощущения, что вы занимаете особенное место в жизни, а закончится довольно напряженно - как в глобальном смысле, так и в возможных личных неурядицах", - написала известный астролог Василиса Володина в Instagram и обозначила главные тенденции предстоящих семи дней.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 сентября: ретро-Меркурий бьет по нервам, а вы классно солите огурцы или...
Открывает неделю расходящийся трин Солнца и Урана. По словам астролога, он подсказывает, что какие-то уникальные навыки, которыми вы владеете лучше окружающих, способны не только поддержать самооценку, но и принести практическую пользу.
Даже мелочь вроде знания особенных макросов в Excel или аутентичного рецепта засолки огурцов сейчас способна сделать вас центром внимания.
Вспоминайте, чем практически богаты и применяйте.
Ретроградный Меркурий начал свое 3-недельное путешествие по нашим нервам. "Не обольщаемся, не верим, - призывает Василиса Володина и советует слушать ее звуковые рекомендации на этот счет в Telegram.
Начиная со среды, приготовьтесь справляться сразу с несколькими непростыми задачами:
- спокойно реагировать на тех, кто пытается заболтать или обмануть;
- не придираться к чужому легкомыслию;
- стараться и делать тщательно ВСЕ, не ожидая, что ляпы сойдут с рук;
- не бояться расписаться в собственном непонимании чего-то, чтобы впоследствии "подтянуть" знания.
Неурядицы, которые возникнут в начале недели, могут подбуксовывать до 18-19 октября, а к концу недели мы как будто вернемся в последние денечки лета, чтобы доделать то, что упущено там, резюмирует Василиса Володина.
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