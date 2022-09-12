В связи с распространением вируса Covid-19 и войной в Украине в период с января по август возрос спрос на некоторые безрецептурные препараты - обезболивающие и противовоспалительные средства, а также средства по уходу за ранами.
В два раза вырос спрос на домашние аптечки
Реагируя на возросший спроса населения на лекарства первой необходимости и медицинские товары, фармацевты AZETA предупреждают, что даже отпускаемые без рецепта лекарства должны применяться ответственно, и призывают использовать возможность бесплатных онлайн-консультаций со специалистами-фармацевтами по дозировкам, сочетанию лекарств и другим связанным со здоровьем вопросам.
В феврале 2022 года клиенты приобрели обезболивающие и противовоспалительные препараты, а также средства по уходу за ранами на сумму 18 880,77 евро, что почти на 111% больше, чем годом ранее - 8 955,42 евро. В свою очередь, в марте 2022 года - на 24 720,49 евро, что на 100% больше, чем годом ранее. Для сравнения, увеличение объема покупок этих товаров в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года составило всего 32%.
Жители хотят, чтобы дома были доступны наиболее часто используемые медикаменты и медицинские товары
Фармацевты отметили, что в период с января по июль домашнюю аптечку захотели укомплектовать даже те,
у кого раньше ее не было, и кто минимально пользуется лекарствами.
Спрос был особенно высоким в марте, когда по сравнению с предыдущим месяцем медикаментов было продано в два раза больше. Одной из причин этого стала заболеваемость Covid-19 - в феврале и марте было выявлено более 350 тысяч инфицированных. В свою очередь, второй причиной стала война в Украине, о чем свидетельствует повышенный спрос на средства для дезинфекции ран, стерильные повязки и пластыри.
Фармацевт Эгия Екабсоне так характеризует выбор жителей: "Большинство людей хотят иметь под рукой обезболивающие и жаропонижающие лекарства, а также противовоспалительные препараты. Жители также все чаще покупают специальные средства для дезинфекции ран, стерильные повязки, пластыри. Также сохраняется необходимость иметь в домашней аптечке лекарства от насморка, назальные спреи, лекарства от нарушения пищеварения или вздутия живота".
В независимости от ситуации в стране и мире, в каждом доме рекомендуется иметь аптечку с наиболее часто используемыми лекарствами и товарами для оказания первой помощи, - в случае необходимости это позволяет быстро реагировать на проблему. Содержимое аптечки рекомендуется комплектовать с помощью фармацевта, который поможет выбрать наиболее подходящие препараты и предоставит основную информацию о применении лекарств.
Призывают консультироваться с фармацевтом удаленно
Чтобы снизить риски заболевания с приближением осени и роста числа заражений вирусом Covid-19, фармацевты рекомендуют консультироваться удаленно. Онлайн-консультация у фармацевта является конфиденциальной, поэтому человек может спокойно говорить о любых связанных со здоровьем вопросах.
"Неправильное использование лекарств может вредить, вызывая риск передозировки. Поэтому не следует использовать лекарство, полагаясь только на собственный опыт или опыт окружающих. Рекомендуется предварительно проконсультироваться с фармацевтом даже перед применением известных безрецептурных препаратов, и с врачом перед тем, как давать лекарства детям. Фармацевт может помочь выбрать наиболее подходящий и эффективный препарат или уточнить дозировку в зависимости от симптомов, сопутствующих заболеваний, других используемых медикаментов или пищевых добавок", - поясняет фармацевт.
Перед применением лекарства следует внимательно прочитать инструкцию по применению, применять его согласно инструкции и не превышать рекомендованную дозу.
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