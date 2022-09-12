В два раза вырос спрос на домашние аптечки

Реагируя на возросший спроса населения на лекарства первой необходимости и медицинские товары, фармацевты AZETA предупреждают, что даже отпускаемые без рецепта лекарства должны применяться ответственно, и призывают использовать возможность бесплатных онлайн-консультаций со специалистами-фармацевтами по дозировкам, сочетанию лекарств и другим связанным со здоровьем вопросам.

В феврале 2022 года клиенты приобрели обезболивающие и противовоспалительные препараты, а также средства по уходу за ранами на сумму 18 880,77 евро, что почти на 111% больше, чем годом ранее - 8 955,42 евро. В свою очередь, в марте 2022 года - на 24 720,49 евро, что на 100% больше, чем годом ранее. Для сравнения, увеличение объема покупок этих товаров в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года составило всего 32%.

Жители хотят, чтобы дома были доступны наиболее часто используемые медикаменты и медицинские товары

Фармацевты отметили, что в период с января по июль домашнюю аптечку захотели укомплектовать даже те,

у кого раньше ее не было, и кто минимально пользуется лекарствами.