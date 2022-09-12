Видео ⟩ "Без предупреждения!" Жители Агенскалнса жалуются на внезапные дорожные знаки

Кристине была в гостях у соседей, поэтому получения штрафа ей удалось избежать. Уже позднее она заметила активность строителей - как выяснилось позже, на улице установили дорожный знак, запрещающий стоянку автомобилей.

Вернувшись на улицу Балдонес, Кристине обнаружила, что на лобовых стеклах многих автомобилей оставлены предупреждения о нарушении. Водителей оштрафовали на 40 евро за то, что они оставили свои автомобили в неположенном месте.

Самые смелые жители звонили сотрудникам Департамента дорожного движения, но безуспешно. Муниципальная полиция же утверждает, что отправилась на улицу Балдонес после получения вызова.

Представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис заявил: "Мы видели, что на месте происшествия установлен соответствующий дорожный знак, поэтому и применялись штрафы. Мы не знаем, как долго он уже установлен - неделю, год или дольше. Если мы получим заявления об отмене штрафа, свяжемся с Департаментом дорожного движения и выясним, когда именно был установлен знак".

В будущем жителям будет еще сложнее найти свободные парковочные места рядом с домом.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)