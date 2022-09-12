В августе самый большой численный прирост аудитории среди всех устройств продемонстрировал новостной портал tvnet.lv, одновременно достигнув самой большой аудитории в этом году, следует из рейтинга TOP-20 самых посещаемых латвийскими интернет-пользователями веб-сайтов, опубликованного международной компанией интернет-исследований и технологий Gemius.
TVNET GRUPA - ведущая латвийская медиагруппа в августе
"В августе порталы TVNET GRUPA tvnet.lv и apollo.lv пережили стремительный рост по сравнению с маем и июнем, когда мы также подверглись многочисленным атакам со стороны лояльных России киберпиратов - это повлияло на доступность наших брендов и потоки аудитории в начале лета. Существуют разные причины кибератак, одна из которых - публичная позиция группы игнорировать требование Роскомнадзора не публиковать информацию, поддерживающую Украину. Атаки продолжаются, но мы принимаем превентивные меры, чтобы наши читатели имели постоянный доступ к информации".
"Хорошие результаты TVNET GRUPA в августе - это результат целенаправленной работы - достижения изменений стратегии и маркетинговых мероприятий, которые создают возможность успешно привлекать различную аудиторию. Расширение редакции профессиональными редакторами и журналистами также позволяет нам увеличивать количество контента и разнообразить его предложение. Многочисленные разъяснительные материалы о войне в Украине, сносе памятника в Пардаугаве, российских звездах шоу-бизнеса в Латвии также вызвали устойчивый интерес широких слоев общества", - комментирует Том Островскис, главный редактор порталов TVNET GRUPA.
В августе среди медиа-групп больше всего пользователей привлекла группа TVNET с порталами tvnet.lv (включая receptes.lv), spoki.lv и apollo.lv. Приложениями tvnet.lv, apollo.lv и rus.tvnet.lv пользуются 902 000, или 60 процентов, латвийских интернет-пользователей, что на 49 тысяч больше, чем в июле.
Между тем группа DELFI с веб-порталами delfi.lv, включая calis.lv, atverskapi.lv, mansdraugs.lv, tavsdarzs.lv, портал bilesuparadize.lv, Delfi TV и мобильное приложение, достигла 882 000 реальных пользователей и 59 процентов от всех интернет-пользователей (на 23 000 меньше, чем в предыдущем месяце).
На третьей позиции, как и в июле, находится медиагруппа Rīgas Vilņi с порталами jauns.lv, в том числе otkrito.lv или rus.jauns.lv, rigasvilni.lv, zurnali.lv. Jauns.lv в прошлом месяце достиг 686 000 реальных пользователей и 46 процентов от всех интернет-пользователей, что на 28 000 меньше, чем в июле. Медиагруппа TV3 (tv3.lv, play.tv3.lv, starfm.lv, приложение tv3play.lv) в прошлом месяце достигла 45 процентов, или 678 000, латвийских интернет-пользователей, показывая падение аудитории на 10 000 пользователей. Замыкает первую пятерку медийных групп la.lv/TV24 с порталами la.lv, lrtv.lv и tv24.lv, которая в августе достигла 600 000 и 40 процентов интернет-пользователей - на 59 000 реальных пользователей меньше, чем в июле.
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