TVNET GRUPA - ведущая латвийская медиагруппа в августе

Между тем группа DELFI с веб-порталами delfi.lv, включая calis.lv, atverskapi.lv, mansdraugs.lv, tavsdarzs.lv, портал bilesuparadize.lv, Delfi TV и мобильное приложение, достигла 882 000 реальных пользователей и 59 процентов от всех интернет-пользователей (на 23 000 меньше, чем в предыдущем месяце).

На третьей позиции, как и в июле, находится медиагруппа Rīgas Vilņi с порталами jauns.lv, в том числе otkrito.lv или rus.jauns.lv, rigasvilni.lv, zurnali.lv. Jauns.lv в прошлом месяце достиг 686 000 реальных пользователей и 46 процентов от всех интернет-пользователей, что на 28 000 меньше, чем в июле. Медиагруппа TV3 (tv3.lv, play.tv3.lv, starfm.lv, приложение tv3play.lv) в прошлом месяце достигла 45 процентов, или 678 000, латвийских интернет-пользователей, показывая падение аудитории на 10 000 пользователей. Замыкает первую пятерку медийных групп la.lv/TV24 с порталами la.lv, lrtv.lv и tv24.lv, которая в августе достигла 600 000 и 40 процентов интернет-пользователей - на 59 000 реальных пользователей меньше, чем в июле.