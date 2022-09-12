Умер известный курортолог и врач Михаил Малкиель

Малкиель родился 1 мая 1932 года. После окончания Витебского медицинского университета с 1950-х годов работал в Юрмале, в Кемери, обучался по специальности "врач-курортолог". В 1967 году основал санаторий "Яункемери", которым также руководил. "Яункемери" стал одним из самых престижных и популярных курортных заведений в советские годы. После приватизации в 1990-х годах курорт сохранил свой операционный профиль, став курортным реабилитационным центром "Яункемери". В настоящее время КРЦ "Яункемери" является единственным частным курортно-реабилитационным центром в Латвии.