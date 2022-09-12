Поправки к закону никоим образом не повлияют на внутреннюю жизнь Латвийской православной церкви (ЛПЦ), убежден председатель парламентской фракции партии "Согласие" Янис Урбанович.
Урбанович о ЛПЦ: поправки к закону не повлияют на внутреннюю жизнь церкви
Как сообщалось, в четверг, 8 сентября, Сейм принял в окончательном чтении представленные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о Латвийской православной церкви, которые изменили статус Латвийской православной церкви, определив, что она будет действовать полностью самостоятельно и независимо.
Урбанович отмечает, что на встрече с представителями Латвийской православной церкви с их стороны была выражена обеспокоенность войной между братьями по вере, возможными внутренними противоречиями в приходах и будущим существованием единой ЛПЦ.
Епископы сообщили политику, что еще до российского вторжения в Украину предпринимались попытки добиться присоединения Латвийской православной церкви к Константинопольской православной церкви. Изменение статуса церкви обосновывалось необходимостью разрыва любых связей с Россией, в том числе иерархического подчинения Латвийской православной церкви.
"Дальнейшие намерения некоторых русофобских политических сил были четко обозначены дебатами в Сейме. "Видение" националистов - это чистки в руководстве церкви, вмешательство в обряды, язык и традиции православного богослужения", - сказал Урбанович, подчеркнув, что латвийские православные не согласны с таким решением.
Епископы заверили его, что хотят идти по пути независимой церкви. Они сослались на восстановление исторического статуса Латвийской православной церкви и на то, что независимая церковь самостоятельно решает все вопросы и не зависит от административного центра зарубежных церквей, оставаясь в духовном единстве со всеми православными церквями в заверение своей веры.
"На мой взгляд, сохранение единства ЛПЦ на принципах невмешательства в ее каноны и обряды является одним из важнейших вопросов внутренней безопасности нашей страны. Я хорошо понимаю коллизии вокруг статьи 99 Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания и невмешательство во внутренние дела церквей. Тонкая грань, которую по-разному трактуют как юристы, так и богословы. Последний и решающий аргумент в этом споре находится в руках самой ЛПЦ", - подчеркнул политик.
Он обратил внимание на то, что ЛПЦ выразила свою позицию в отношении поправок к закону и своего статуса в пятницу, 9 сентября, на следующий день после голосования в Сейме. В заявлении пресс-службы ЛПЦ подчеркивается, что решение об автокефалии ЛПЦ носит юридический характер, что "изменение статуса не меняет православную веру, догматы, богослужебный распорядок, календарный стиль, обряды, сакральный богослужебный язык, традиции и внутреннюю жизнь церкви".
По словам политика, взвешенное заявление дает основание рассчитывать на то, что и традиции православной веры, заложенные сотни лет назад, и единство православной церкви в Латвии будут сохранены.
Как сообщалось, Латвийская православная церковь ранее действовала при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, поправки восстановят исторический статус Латвийской православной церкви и исключат всякую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.
За закон проголосовали 73 депутата Сейма, против выступили трое и один воздержался.
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