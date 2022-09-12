Урбанович о ЛПЦ: поправки к закону не повлияют на внутреннюю жизнь церкви

"На мой взгляд, сохранение единства ЛПЦ на принципах невмешательства в ее каноны и обряды является одним из важнейших вопросов внутренней безопасности нашей страны. Я хорошо понимаю коллизии вокруг статьи 99 Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания и невмешательство во внутренние дела церквей. Тонкая грань, которую по-разному трактуют как юристы, так и богословы. Последний и решающий аргумент в этом споре находится в руках самой ЛПЦ", - подчеркнул политик.

Он обратил внимание на то, что ЛПЦ выразила свою позицию в отношении поправок к закону и своего статуса в пятницу, 9 сентября, на следующий день после голосования в Сейме. В заявлении пресс-службы ЛПЦ подчеркивается, что решение об автокефалии ЛПЦ носит юридический характер, что "изменение статуса не меняет православную веру, догматы, богослужебный распорядок, календарный стиль, обряды, сакральный богослужебный язык, традиции и внутреннюю жизнь церкви".

По словам политика, взвешенное заявление дает основание рассчитывать на то, что и традиции православной веры, заложенные сотни лет назад, и единство православной церкви в Латвии будут сохранены.

Как сообщалось, Латвийская православная церковь ранее действовала при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, поправки восстановят исторический статус Латвийской православной церкви и исключат всякую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.

За закон проголосовали 73 депутата Сейма, против выступили трое и один воздержался.