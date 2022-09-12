"Консервативные" хотят ограничить использование русского языка

При этом будут определены и исключения, на которые закон не распространяется, в том числе он не распространяется на межличностное общение.

Закон будет предусматривать, что запрещено использовать язык, отличный от официального языка Европейского союза, в дополнение к государственному языку или наряду с ним в коммуникации общественно важных предприятий, государственных и муниципальных учреждений или публичных АО.

Это также будет запрещено для поставщиков общественных услуг, компаний по электронным коммуникациям, частных поставщиков платежных и кредитных услуг, продавцов энергии для физических лиц, поставщиков услуг общественного транспорта, управляющих жильем, аэропортов, автобусных и железнодорожных вокзалов, поставщиков услуг такси и компаний по вывозу мусора.

Это условие распространяется на любой визуальный материал, приложение, сайт, интернет-банк, портал, рекламу или другие объявления, переписку, текст договора, счета, материалы, адресованные широкому кругу клиентов, за исключением индивидуального общения между сотрудником и клиентом.