В школу пошли более 221 тысячи учеников - из них 3 тысячи украинских беженцев

В этом году в общеобразовательные учреждения поступило на 3 797 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, и большинство из них – украинские беженцы. Из общего числа учащихся 3087 детей украинской национальности.

В новом учебном году работает 601 общеобразовательное учреждение, четыре учреждения профессионального образования, а также 42 учреждения специального образования. Всего свои двери открыли 647 учебных заведений, что на 28 меньше, чем в прошлом году.

Из всех учащихся общеобразовательных школ 1679 обучаются по заочной форме обучения, а 8238 - по дистанционной форме обучения.

Впервые больше нет обучающихся по вечерним программам.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в сеть муниципальных школ внесены изменения и закрыты четыре начальные школы, 18 основных школ, четыре средние школы, восемь дошкольных образовательных учреждений, а также одна специальная основная школа.

В процессе реорганизации одно учреждение присоединено к другому образовательному учреждению, а 18 образовательных учреждений сливаются, образуя пять образовательных учреждений.

С другой стороны, 12 средних школ преобразованы в основные, четыре основные школы преобразованы в начальные и одна основная школа преобразована в начальную школу.

Новый учебный год организуется очно, как это было до пандемии Covid-19. В настоящее время в школах не установлен специальный порядок вакцинации, а использование масок не является обязательным.