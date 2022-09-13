Израиль и Азербайджан нарастят поставки газа в ЕС

В свою очередь в Азербайджане заявили, что до конца года планируют поставить в ЕС на 30 процентов больше природного газа, чем в 2021 году. "Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубических метров", - написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. К августу добыча увеличилась почти на 10 процентов и составила 30,6 млрд кубометров, добавил он.

Брюссель в июле договорился с Баку об удвоении импорта газа из Азербайджана в ближайшие годы. Существуют также планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется увеличить до 20 миллиардов кубометров в год.

Евросоюз хорошо подготовлен к возможному полному прекращению Россией поставок газа. Такое заявление сделал 3 сентября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо. При этом он подчеркнул, что ЕС активно закачивает газ в свои хранилища и задействует меры по экономии энергии. "Мы не боимся решений Путина", - отметил Джентилони, добавив, что ЕС требует от России соблюдения договоров и в противном случае "готов реагировать".

До этого, 2 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высказалась за введение в Еввросоюзе фиксированной максимальной цены для закупок российского газа - так называемого "ценового потолка".