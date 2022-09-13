Армения и Азербайджан обвинили друг друга в военном обострении на границе

По словам Минобороны Азербайджана, армянская сторона понесла потери среди личного состава и военной техники. Через некоторое время Ереван подтвердил потери, не приводя подробности.

Ереван: Премьер Пашинян говорил с президентом РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба армянского правительства. Глава кабмина рассказал о ситуации на границе, назвал действия Азербайджана "провокационными" и особо выделил важность "адекватной реакции международного сообщества". Кремль на момент публикации не давал какие-либо комментарии.

Армения обратится в ОДКБ и Совбез ООН

Совбез Армении принял решение обратиться к России "в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", а также в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет Безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в правительстве Армении.

Обострение конфликта в 2020 году

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. С 27 сентября по 9 ноября Армения и Азербайджан вели войну за Нагорный Карабах - регион, населенный преимущественно армянами. В результате Азербайджан вернул значительную часть региона под свой контроль. При посредничестве России Ереван и Баку заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения были введены российские миротворцы. Однако напряженность в регионе сохраняется.

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