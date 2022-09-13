В Риге завелся пироман, поджигающий машины: за пару месяцев сгорело несколько автомобилей

В 4 часа утра на улице Экспорта были слышны взрывы и видны вспышки - что-то загорелось рядом с многоквартирным домом. Жители подбежали к окнам комнат и увидели, что горят два легковых автомобиля. Люди, понятное дело, сразу же бросились выяснять, не принадлежат ли пострадавшие транспортные средства им.

Пожарные поспешили потушить машины Mazda и Honda. Оказалось, что в течение пары месяцев это уже третий раз, когда внезапно вспыхивает припаркованный на ночь автомобиль. У жителей Центрального района есть различные версии по поводу того, что может привлекать пироманов действовать в этой округе.

Полиция сейчас работает, чтобы выяснить личность поджигателя и причины совершения этих преступлений. Стражи порядка обещают, что скоро жители улицы Экспорта смогут выдохнуть и виновник будет найден.

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