Племянник Рики Мартина снова подал на него в суд и обвинил в сексуальных домогательствах

Известно, что события, о которых говорит Санчес произошли давно. Поэтому Рики Мартин не будет арестован.

Напомним, впервые обвинения против 50-летнего певца он выдвинул в июле этого года, заявив, что у них был роман. После его окончания Рики Мартин якобы не смог с этим смириться и стал его преследовать. После обвинений Санчеса певцу грозило до 50 лет тюрьмы. Артист в ответ подал встречный иск и потребовал у племянника 20 млн долларов компенсации из-за испорченную репутацию.

Адвокат Рики Мартина прокомментировал изданию People новые обвинения и предположил, что племянник певца испугался ответного судебного иска.

Рики Мартин открыто заявил о своей гомосексуальности в 2010 году. С 2017 года он состоит в браке с художником Джваном Йосефом. Пара воспитывает четверых детей от суррогатных матерей.

Кстати, это не первый суд Рики Мартина - ранее его бывший менеджер Ребекка Друкер обвиняла артиста в токсичном поведении.