Эстонский флаг или нет? Эмблема на рукаве убитого в Украине солдата вызывает вопросы

Сине-черно-белую нашивку можно приобрести и онлайн. Кроме того, украинские боевики, получившие помощь из Эстонии, якобы прикрепляли эмблемы эстонского флага к своей форме в знак единства.

Скриншот из видео Фото: Kuvatõmmis videost

Анна Тислер-Лаврентьев, советник по СМИ Министерства иностранных дел, сказала редакции, что точного учета эстонцев в Украине не ведется. "Это число постоянно меняется, но, по оценкам, в Украине может быть несколько десятков эстонцев. Большинство эстонцев в Украине находятся там по работе или по семейным обстоятельствам. В некоторых случаях они также имеют двойное гражданство", - добавил он.

В мае база данных министерства "Консул", которая используется для консульских операций, зафиксировала нахождение в Украине 25 граждан Эстонии.

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января этого года 579 граждан Эстонии зарегистрировали свое проживание в Украине. Министерство иностранных дел не имеет точного представления о том, кто еще там находится.

Таави Каротамм Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEE

Эстонский солдат награжден медалью за храбрость в Украине

В конце августа 25-летний Герман Баринов стал первым эстонским добровольцем, награжденным президентом Украины медалью за храбрость на войне.

Баринов родом из Пярну. Он был награжден орденом "За заслуги" III степени. Это украинская национальная награда, которая вручается военнослужащим, полицейским и другим сотрудникам правоохранительных органов за храбрость и спасение жизни.

"Для меня это большая честь и повод для гордости", - сказал Баринов, который ранее работал охранником и помощником полицейского в Пярну. В марте он вступил в Иностранный легион Украины и к концу августа уже четыре месяца воевал на фронте.