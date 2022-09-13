В социальных сетях распространяется видео, на котором изображен солдат с эмблемой эстонского флага на правом плече, погибший на войне в Украине. Однако, по данным Сил обороны Эстонии, нет уверенности, что это гражданин Эстонии, пишет Rus.Postimees.
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Эстонский флаг или нет? Эмблема на рукаве убитого в Украине солдата вызывает вопросы
Шокирующее видео с мертвыми солдатами, лежащими в окопе, было прислано в редакцию Elu24 Facebook-группой Maskita minek.
Однако внимание привлекла нашивка на правом рукаве одного из солдат - сине-белый флаг. Поэтому быстро распространилась информация, что это может быть эстонский солдат.
Таави Каротамм, начальник пресс-службы Генерального штаба Сил обороны, сказал редакции, что в данном случае трудно определить национальность человека на видео. Однако он подтвердил, что ни Силы обороны, ни Кайтселийт не направили ни одного из своих военнослужащих для участия в военных действиях в Украине.
На первый взгляд может показаться, что на видео изображен эстонский триколор, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что на флаге не три цвета, а только синий и белый. Именно этот символ используется британским Королевским флотом.
Видео ниже содержит сцены насилия и жестокости.
Согласно Женевской конвенции 1949 года, конфликтующие стороны должны обеспечить почетное захоронение погибших. В конце мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила, что было выявлено около 15 000 случаев военных преступлений.
Даже если бы это была эмблема эстонского флага, нельзя было бы до конца быть уверенным в том, что ее носитель - эстонец.
Сине-черно-белую нашивку можно приобрести и онлайн. Кроме того, украинские боевики, получившие помощь из Эстонии, якобы прикрепляли эмблемы эстонского флага к своей форме в знак единства.
Анна Тислер-Лаврентьев, советник по СМИ Министерства иностранных дел, сказала редакции, что точного учета эстонцев в Украине не ведется. "Это число постоянно меняется, но, по оценкам, в Украине может быть несколько десятков эстонцев. Большинство эстонцев в Украине находятся там по работе или по семейным обстоятельствам. В некоторых случаях они также имеют двойное гражданство", - добавил он.
В мае база данных министерства "Консул", которая используется для консульских операций, зафиксировала нахождение в Украине 25 граждан Эстонии.
По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января этого года 579 граждан Эстонии зарегистрировали свое проживание в Украине. Министерство иностранных дел не имеет точного представления о том, кто еще там находится.
Эстонский солдат награжден медалью за храбрость в Украине
В конце августа 25-летний Герман Баринов стал первым эстонским добровольцем, награжденным президентом Украины медалью за храбрость на войне.
Баринов родом из Пярну. Он был награжден орденом "За заслуги" III степени. Это украинская национальная награда, которая вручается военнослужащим, полицейским и другим сотрудникам правоохранительных органов за храбрость и спасение жизни.
"Для меня это большая честь и повод для гордости", - сказал Баринов, который ранее работал охранником и помощником полицейского в Пярну. В марте он вступил в Иностранный легион Украины и к концу августа уже четыре месяца воевал на фронте.
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