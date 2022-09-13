Переговоры о забастовке педагогов отложены для ознакомления с предложением Минобразования

На пресс-конференции после встречи с представителями LIZDA премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что профсоюз попросил сделать паузу в переговорах, чтобы ознакомиться с предложением, которое только сегодня утром согласовано в Министерстве финансов.

В то же время Кариньш заявил, что при этом правительстве все обещания, данные педагогам, были выполнены, и даже в этой ситуации можно найти решение, а модель, разработанная МОН, является основой, чтобы идти дальше.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце на пресс-конференции подчеркнула, что при переходе на 40-часовую рабочую неделю будет оплачиваться и время, потраченное на подготовку к урокам и проверку заданий.

Таким образом, учителя, хотя и будут работать столько же, сколько сейчас, будут получать более высокую заработную плату.

Между тем глава LIZDA Инга Ванага заявила, что предложение МОН распространяется только на учителей общеобразовательных школ, а профсоюз выставил требования для всех групп педагогов.

В ответ Муйжниеце подчеркнула, что именно общее образование больше всего пострадало от пандемии Covid-19 и введения нового содержания образования, поэтому основное внимание в настоящее время направлено на этот уровень образования.