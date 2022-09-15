Ожоги, которые дети могут получить в бытовых условиях, также называемые термическими ожогами, обычно происходят в результате несчастных случаев, которые можно предотвратить. По мере роста ребенка риск термических ожогов снижается.
Ожоги у детей: как их избежать и что делать, если травма получена
Алла Силова, главный врач Клиники детских болезней Детской больницы, которая участвует в кампании по профилактике травматизма "От беспечности к безопасности!" говорит: "Приходится с грустью констатировать, что печальная статистика термических ожогов не меняется годами - маленькие пациенты с такими травмами до сих пор обращаются в клинику, хотя о проблеме говорят много и часто". Каждый год в среднем около 400 детей в возрасте до трех лет получают ожоги в домашних условиях, в течение года в Детской больнице лечатся от ожогов более 200 детей.
"Каждый ожог вызывает неприятные эмоции и боль. Если ожог поверхностный, он заживет и не повлияет на дальнейшую жизнь ребенка. При более глубоких, тяжелых и обширных ожогах восстановление болезненное, а после заживления образуются шрамы. И это не просто косметический дефект - он может сказаться на качестве дальнейшей жизни человека. Если шрамы расположены на пальцах рук или ног, суставах, могут появиться и функциональные нарушения. Ребенок не сможет правильно сгибать пальчики, не сможет нормально за собой ухаживать, взять в руки ручку и полноценно писать, не говоря уже об игре на музыкальных инструментах", - говорит А. Силова.
Группа риска - дети до трех лет
Повреждение тканей в результате воздействия высоких температур обычно происходит в бытовых ситуациях - ребенок может ошпариться горячей жидкостью или обжечься, дотронувшись до горячей поверхности (контактные ожоги). Чаще всего термические ожоги получают дети в возрасте до 3 лет, и это происходит в присутствии родственников. "Я бы сказала, что большая часть таких травм вызвана невнимательностью родителей, потому что дети в первые годы жизни очень любопытны, активно исследуют мир, при этом взрослые обязаны присматривать за ними, обеспечивать их безопасность", - говорит А. Силова.
Термические ожоги в быту дети могут получить на кухне (горячая плита, сковорода, кастрюля), от электроприбора (утюги, плойки, обогреватели и др.), а осенью, когда начинается отопительный сезон, опасность для ребенка может представлять дверца духовки или разожженный камин, если они находятся в свободном доступе и не контролируются. Правда, в настоящее время кухонные плиты разрабатываются с учетом детской безопасности: дверца духовки не нагревается, дети не могут ее открыть, дети не могут сами включить нагрев варочной поверхности и т. д.
Контактные ожоги могут быть глубокими и иметь серьезные последствия.
Контактные ожоги при соприкосновении с горячей поверхностью бывают глубокими, поскольку именно температура и продолжительность контакта с горячей поверхностью определяют глубину ожога. Чтобы получить ожог при температуре 100°С, достаточно секунды, а при температуре 60°С - 5-10 секунд. Однако из всех ожогов самые тяжелые последствия - глубокие и обширные ожоги - можно получить от контакта с открытым огнем. Такие случаи чаще случаются летом, в сезон, когда чаще разжигают гриль или костер, а за детьми не следят должным образом: они играют возле источников тепла, бегают, спотыкаются, падают в костер или на гриль.
Дошкольники и подростки чаще получают ожоги, когда учатся готовить, например, неосторожно обращаясь с горячим маслом (при жарке или приготовлении во фритюре), прикоснувшись к горячей поверхности или находясь около гриля или костра летом. Детям необходимо напомнить: нельзя подливать жидкость для розжига в открытый огонь - он может внезапно воспламениться большим пламенем. Родители также должны присматривать за детьми у костра - не только потому, что они могут упасть в огонь, но еще и определенное время после того, как костер потухнет: детей привлекает пепел костра, они могут на него наступить и получить сильные ожоги ног. Температура под пеплом в центре кострища на следующий день может достигать 400°С, а для ожога достаточно и 40°С.
Как предотвратить получение травм
Чтобы ребенок не получил термический ожог в быту, необходимо за ним присматривать и разъяснять опасность ожогов. "Предотвратить наиболее частые ожоги - горячим чаем и кофе - можно, если мама будет спокойно пить горячий напиток, когда ребенок находится, например, в кроватке. Даже если ребенок заплачет, пока вы пьете чай, это будет намного безопаснее и менее травматично, чем держать ребенка на руках. Кружка с горячей жидкостью должна стоять подальше от края стола. Еще одна очень распространенная ситуация: мама держит ребенка на коленях или в одной руке, а в другой держит горячий чай или кофе, готовит еду. Ребенок не может усидеть на месте и, ворочаясь и балуясь, выливает жидкость на себя. Так возникает типичный ожог, когда у ребенка ошпарена одна сторона - голова, шея, плечо, рука, нога", - поясняет врач. Комментируя мысль о том, что таких ожогов можно избежать, используя термокружки, врач говорит: такие кружки не являются на 100% безопасными - у них отвинчивается крышка и открывается "носик" для питья - и так ребенок может обжечься.
Маленькие исследователи стремительно передвигаются и так же стремительно реализуют свои идеи: ребенку может внезапно прийти в голову мысль дернуть за шнур электроприбора и таким образом опрокинуть на себя, например, горячий утюг. В свою очередь, дети дошкольного и школьного возраста умнее и чаще всего знают, чем опасны горячие поверхности и огонь. Алла Силова дает еще несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить травмы:
- в отопительный сезон следите за тем, чтобы у малыша не было доступа к дверце духовки, камину или электронагревательным приборам (можно поставить заграждения);
- храните бытовую химию в недоступных для детей местах, так как при проглатывании она может вызвать ожоги внутренних органов;
- если вы разогреваете детское питание (бутылочки с молоком, пюре и т. д.), например, в микроволновой печи, то, прежде чем давать его ребенку, убедитесь, что посуда и еда не горячие. Температуру молока можно проверить, капнув его на руку.
Еда или питье должны быть теплыми: если нам, взрослым, кажется, что горячо, то ребенку точно будет слишком горячо:
- проверьте температуру воды перед купанием ребенка. Не наливайте в ванну горячий кипяток с мыслью потом смешать его с холодной водой, потому что, пока в ванну набирается вода, вы, забегавшись, можете не заметить, что ребенок уже решил в нее залезть. Проверить температуру воды в ванне можно с помощью термометра (подходящая температура - это температура нашего тела - около 36°C). Если термометра нет, можно проверить воду в ванне локтем (в этой зоне чувствительная поверхность кожи) - окуните его в воду и убедитесь, что температура воды комфортная;
- объясните ребенку, что кухня - это не игровая комната, ребенок должен находиться на безопасном расстоянии, когда у родителей в руках посуда с горячей жидкостью.
Когда необходимо обратиться к врачу
Для нас, взрослых, прикосновение к горячей поверхности или контакт пальца с горячей жидкостью может быть просто неприятным и болезненным, но для ребенка последствия контакта, вызывающего термическую травму, гораздо тяжелее. Врач поясняет: "На это есть анатомические и физиологические причины: у ребенка кожа тоньше, чем у взрослого, поэтому воздействие тепла глубже и даже при гораздо более низкой температуре ребенок быстрее получает более глубокий ожог". Говоря об ожогах, врачи отмечают, что ожог считается серьезным, если он превышает размер детской ладони - это примерно 10% от общей площади кожи. В этом случае обязательно необходимо вызвать скорую помощь. Младенцам помощь может понадобиться и при ранах меньшего размера, например, если получен ожог в районе сустава или на лице.
Даже относительно небольшой ожог может иметь серьезные последствия, а продолжительность и результаты лечения будут зависеть от правильного оказания первой помощи. Главное, что необходимо сделать после получения ожога - прекратить воздействие тепла на кожу и более глубокие ткани. Поэтому обожженное место необходимо сразу же охладить под прохладной проточной водой в течение длительного времени - не менее 10 минут. Ни воду со льдом, ни сам лед использовать нельзя, так как он может еще больше травмировать уже пораженные ткани (обморозить их).
Если ожог небольшой, после охлаждения на рану можно нанести спрей или пену, содержащие пантенол: они пригодятся в качестве первой помощи при небольших ожогах, которые также следует показать врачу, чтобы он рекомендовал дальнейшее лечение, советует доктор. Для уменьшения боли ребенку можно давать лекарства, содержащие парацетамол или ибупрофен, однако при этом необходимо следить, чтобы доза соответствовала возрасту и весу ребенка.
Если ребенок обжегся или ошпарился в одежде, обожженную одежду нельзя снимать сразу - поврежденная поверхность может оторваться вместе с одеждой. Одежду нужно полить прохладной водой (по возможности лить воду между одеждой и кожей) и только после того, как температура снизится, одежду можно аккуратно снять. Если ожог вызван жирной горячей жидкостью, например супом, пораженную кожу необходимо быстро промыть, чтобы предотвратить образование маслянистой пленки.
"Чем меньше ребенок, тем раньше ему нужно оказать помощь, - говорит А. Силова. - Особенно если ожог находится на лице, нужно вызвать скорую помощь или обратиться в приемное отделение Детской больницы или другой ближайшей больницы". При ожогах лица пострадавший очень часто получает и ожоги дыхательных путей, но оценить это сможет только врач. Ожог дыхательных путей необходимо выявить как можно раньше, потому что он провоцирует отеки: ткани отекают, воспаляются и дыхание становится затрудненным - это опасное для жизни состояние.
Врач отмечает: категорически запрещается наносить на место ожога средства, содержащие масла и жиры: кремы, сливочное масло, растительные масла, сметану и т. п. Они не только покрывают поврежденный участок тонкой пленкой и никак не способствуют заживлению, но и могут вызвать еще более глубокое повреждение тканей. В ожидании медиков рану не нужно обрабатывать или пытаться перевязать самостоятельно.
Доктор Силова призывает родителей быть ответственными, присматривать за детьми и учить правилам безопасности. Можно безопасно жить рядом с горячими поверхностями и открытым огнем - при умелом использовании они приносят в нашу жизнь только радость и комфорт.
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