Ожоги у детей: как их избежать и что делать, если травма получена

Дошкольники и подростки чаще получают ожоги, когда учатся готовить, например, неосторожно обращаясь с горячим маслом (при жарке или приготовлении во фритюре), прикоснувшись к горячей поверхности или находясь около гриля или костра летом. Детям необходимо напомнить: нельзя подливать жидкость для розжига в открытый огонь - он может внезапно воспламениться большим пламенем. Родители также должны присматривать за детьми у костра - не только потому, что они могут упасть в огонь, но еще и определенное время после того, как костер потухнет: детей привлекает пепел костра, они могут на него наступить и получить сильные ожоги ног. Температура под пеплом в центре кострища на следующий день может достигать 400°С, а для ожога достаточно и 40°С.

Чтобы ребенок не получил термический ожог в быту, необходимо за ним присматривать и разъяснять опасность ожогов. "Предотвратить наиболее частые ожоги - горячим чаем и кофе - можно, если мама будет спокойно пить горячий напиток, когда ребенок находится, например, в кроватке. Даже если ребенок заплачет, пока вы пьете чай, это будет намного безопаснее и менее травматично, чем держать ребенка на руках. Кружка с горячей жидкостью должна стоять подальше от края стола. Еще одна очень распространенная ситуация: мама держит ребенка на коленях или в одной руке, а в другой держит горячий чай или кофе, готовит еду. Ребенок не может усидеть на месте и, ворочаясь и балуясь, выливает жидкость на себя. Так возникает типичный ожог, когда у ребенка ошпарена одна сторона - голова, шея, плечо, рука, нога", - поясняет врач. Комментируя мысль о том, что таких ожогов можно избежать, используя термокружки, врач говорит: такие кружки не являются на 100% безопасными - у них отвинчивается крышка и открывается "носик" для питья - и так ребенок может обжечься.