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Пугачева и Галкин встретили Козловского, а Хаматова в новой роли

Фото статьи
Фото: Instagram/ коллаж TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками с театральных и съемочных площадок, а некоторые отправились на вечеринки.

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