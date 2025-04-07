Пугачева и Галкин встретили Козловского, а Хаматова в новой роли

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками с театральных и съемочных площадок, а некоторые отправились на вечеринки.
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на премьере у Данилы Козловского
Маркус Рива продолжал сниматься
Катрина Гупало рассказывала про "День теней"
София Стужук наслаждалась материнством
Лиене Ушакова была в спортзале
Немного свежих фото от Дуа Липы
Лева Би-2 был на море
Татьяна Мингалимова отдыхала
Настя Каменских готовилась к выступлению
Рената Литвинова в образе
Чулпан Хаматова на сцене театра "Дайлес"
Светлана Лобода в новых локациях
Яркая Сельма Блэр
Вера Брежнева отмечала день рождения дочери
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