Беспилотная ракета Blue Origin потерпела крушение вскоре после взлета

Крушение ракеты - это неудача для Blue Origin и индустрии космического туризма в целом, хотя наблюдателей воодушевил тот факт, что

если бы на ракете были люди, они, вероятно, выжили бы.

На время расследования этого инцидента были отменены полеты суборбитальной ракеты New Shepard компании Blue Origin , сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Капсула благополучно приземлилась, и ракета-носитель попала в предполагаемую зону риска. О травмах или повреждении общественного имущества не сообщалось", - добавили в FAA.

Это была 23-я миссия ракеты New Shepard (NS), названной в честь первого американца в космосе и первой, закончившейся неудачей.

NS-23 изначально планировалось запустить в космос в конце августа, но запуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Blue Origin начала проводить 10-минутные пилотируемые полеты в этом районе в прошлом году, не раскрывая цены на билеты. На данный момент такими рейсами отправились 32 человека - некоторые в качестве платных пассажиров, другие - в качестве гостей бесплатно.