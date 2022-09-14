Видео ⟩ Идите на выборы! Политолог Филипп Раевский объясняет, почему это важно

"Чем выше явка на выборах, тем более стабильна система, тем больше доверия к людям, которые избраны. Тем лучше для страны и для общества, что такие люди управляют", - сказал Раевский в интервью "Чайке".

Кроме того, политолог уверен, что сюрпризы на выборах определенно будут. "Сейчас очень необычная ситуация, ведь еще никогда не было таких низких рейтингов даже у лидирующих партий. Очень многие не определились".

Однако проблема заключается в том, что русскоязычный электорат плохо мотивирован, и, по словам Раевского, за последние двадцать лет русскоязычные партии не нашли ни одной другой темы, кроме языка.

Так за кого же голосовать? Политолог считает, что в такой ситуации, когда тяжело выбрать конкретную партию, вначале необходимо полагаться на свою интуицию.

Вопросы, которые каждый должен задать самому себе:

Доверяете ли вы этим людям, которые написали эту программу?

Как они будут выполнять эти программы? "Политика - очень субъективный момент", - говорит политолог. И на первых ступенях анализа это очень важно. Здесь нужно постараться отделить популистские высказывания от аргументированного предложения.

"Нужно осмыслить программы, понять, что вам больше приемлемо, и тогда идти голосовать. Воздух - летчикам, земля - крестьянам, вода - морякам - из таких обещаний ничего хорошего не будет", - говорит Раевский.

Также, по словам эксперта, необходимо помнить о том, что чем больше политик будет рассказывать, как он будет что-то раздавать, тем больше он от вас же возьмет: "Нет никаких государственных денег. Все это - наши деньги".

Видео: Интервью с Филиппом Раевским