Видео ⟩ Урсула фон дер Ляйен: Путин потерпит поражение, а Евросоюз и Украина победят

"15 лет назад, когда мы пережили финансовый кризис, понадобились годы, чтобы найти долгосрочные решения. Через десять лет, когда началась пандемия коронавируса, понадобилось всего несколько недель. После вторжения России в Украину реакция Европейского союза была незамедлительной, мы можем гордиться этим", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

"Мы говорим о семьях, которые пытаются свести концы с концами, или компаниях, которые сталкиваются с очень трудным выбором. Глядя в будущее, мы должны говорить ясно, очень многое стоит на кону не только в Украине, но и для нас всех, всей Европы и мира в целом. Это будет огромная проверка для нас. Это испытание, которое налагают на нас те, кто хотят использовать любой раскол между нами", - отметила фон дер Ляйен.