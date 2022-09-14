Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сегодня выступила в Европейском парламенте (ЕП) с ежегодной речью о положении дел в Европейском союзе (ЕС). После выступления последует дальнейшая дискуссия с депутатами ЕП.
Видео ⟩ Урсула фон дер Ляйен: Путин потерпит поражение, а Евросоюз и Украина победят
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале своей речи подчеркнула, что еще никогда ранее Европейский парламент не обсуждал ситуацию в Европейском союзе, одновременно переживая войну на территории Европы.
Фон дер Ляйен также высоко оценивает реакции Европейского союза на вторжение России в Украину.
"15 лет назад, когда мы пережили финансовый кризис, понадобились годы, чтобы найти долгосрочные решения. Через десять лет, когда началась пандемия коронавируса, понадобилось всего несколько недель. После вторжения России в Украину реакция Европейского союза была незамедлительной, мы можем гордиться этим", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен также предупредила, что следующие месяцы будут нелегкими.
"Мы говорим о семьях, которые пытаются свести концы с концами, или компаниях, которые сталкиваются с очень трудным выбором. Глядя в будущее, мы должны говорить ясно, очень многое стоит на кону не только в Украине, но и для нас всех, всей Европы и мира в целом. Это будет огромная проверка для нас. Это испытание, которое налагают на нас те, кто хотят использовать любой раскол между нами", - отметила фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии отметила, что в настоящее время в Европе идет не только война России против Украины. Россия также развернула войну против энергетического сектора Европейского союза, демократических ценностей и будущего Европейского союза. Автократия в настоящее время бросает вызов демократии, но фон дер Ляйен убеждена, что Владимир Путин потерпит поражение, а Украина и Европейский союз с необходимой смелостью и солидарностью победят.
Во время выступления президента Еврокомиссии в Европарламенте находилась и супруга президента Украины Елена Зеленская.
"Сегодня у смелости есть имя, и это имя - Украина. У смелости есть и лица. Это лица жителей Украины, которые встают на ноги и выступают против агрессии России. Вам действительно нужна была огромная смелость, чтобы противостоять жестокости Путина, и вы нашли ее, появилась целая нация героев", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии отметила, что европейская солидарность с Украиной была непоколебима уже с первого дня вторжения России и Европейский союз продолжит поддерживать Украину и в дальнейшем.
Санкции, установленные Евросоюзом против России, дали результат.
Российский финансовый сектор в настоящее время в буквальном смысле держится за жизнь, более 1000 международных компаний покинули российский рынок. Санкции сильно задели и в российских отраслях машиностроения и авиаперевозок. Самолеты российской национальной авиакомпании "Аэрофлот" не могут летать, так как отсутствуют запасные части для их обслуживания, сообщила Урсула фон дер Ляйен.
“Это та цена, которую Россия должна платить за выбранный Путиным путь смерти и уничтожения. Я хочу сказать, что санкции останутся в силе. Мы должны быть решительными, а не идти на какое-то примирение", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Европейский союз и в дальнейшем будет оказывать финансовую поддержку Украине.
До сих пор Европейский союз, не считая военной, оказал финансовую поддержку Украине в размере более 19 млрд евро. Фон дер Ляйен акцентирует внимание на том, что поддержка понадобится в долгосрочной перспективе, огромные средства придется вкладывать и в восстановление Украины.
В марте Украина успешно была подключена и к электроэнергетической сети Европейского союза. Первоначально это было запланировано на 2024 год, но было сделано всего за две недели. Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что важно способствовать взаимной торговле между Европейским союзом и Украиной.
Фон дер Ляйен выразила сожаление, что Европейский союз еще до вторжения России в Украину не оценил угрозу России.
"Мы должны были слушать тех, кто знает Путина. Нам следовало прислушаться к мнению Анны Политковской и всех тех журналистов, которые уже тогда говорили о преступлениях, совершенных Кремлем, и заплатили за это своими жизнями".
"Мы должны были прислушаться к Молдове, к белорусской оппозиции, к Грузии, ко всем другим голосам. Многие из них были и здесь, в Европейском союзе - в Польше, странах Балтии и во всей Центральной и Восточной Европе, которые уже ранее говорили, что Путин не остановится", - сказала президент Европейской комиссии.
Фон дер Ляйен также высоко оценила усилия и успехи стран Балтии, чтобы прекратить энергозависимость от России, например, инвестируя в возобновляемые энергоресурсы.
ЕС планирует всеобъемлющую реформу рынка электроэнергии
Евросоюз рассчитывает существенно увеличить импорт электроэнергии из Украины в обмен на упрощение доступа к единому рынку сообщества и отмену роуминга для украинских операторов связи.
Фон дер Ляйен также сообщила о создании нового банка, чтобы способствовать инвестициям в размере до трех миллиардов евро в водородные проекты.
Чтобы частично подготовиться к тяжелой зиме, ЕС активно создавал резервы газа, сказала фон дер Ляйен. Однако недостаток, вызванный снижением поставок российского природного газа, по-прежнему будет ощущаться.
Предложение обложить налогами тех производителей электроэнергии, которые в производстве электроэнергии не используют газ, предусмотрен для того, чтобы деньги направить домохозяйствам и предприятиям.
"Эти предприятия получают доходы, с которыми они не рассчитывались, о которых не мечтали. В это время неправильно получать рекордные доходы, наживаясь благодаря войне и за счет потребителей", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она сказала, что и крупным нефтяным, газовым и угольным компаниям придется внести вклад в преодоление кризиса.
В то же время фон дер Ляйен отметила, что ЕС обращается к надежным поставщикам, среди которых есть США, Норвегия и Алжир.
Фон дер Ляйен также заявила, что отправится в Киев, чтобы с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудить интеграцию Украины в единый рынок ЕС и помощь ЕС Украине.
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