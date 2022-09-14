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Фото ⟩ Зеленский посетил освобожденный Изюм

rus.tvnet.lv
Зеленский посетил освобожденный Изюм
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Фото: AP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских войск город Изюм в Харьковской области, где принял участие в церемонии поднятия флага Украины, сообщил в среду пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский в Изюме "принял участие в церемонии поднятия флага Украины, а также поздравил солдат-освободителей", - подтвердил новостному агентству "Укринформ" Никифоров.

В Изюме в празднованиях по случаю поднятия флага Украины участие приняли также заместитель министра обороны Анна Маляр и представители Вооруженных сил Украины и других структур безопасности, которые несколько дней назад принимали участие в освобождении города от захватчиков.

Фото: AP/Scanpix

Изюм - город на юге Харьковской области, который российская армия захватила в начале апреля. Город имел важное стратегическое значение для наступления сил РФ в Донецкой области.

Галерея: Владимир Зеленский прибыл в Изюм

10 сентября туда вошли украинские войска во время масштабного контрнаступления. Российская армия заявила, что в результате "перегруппировки" увела свои войска из города.

Напомним, армия Украины в результате контрнаступления в Харьковской области до 13 сентября освободила более 300 населенных пунктов.

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