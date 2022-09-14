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В Добельском крае поймали водителя без документов на машине без страховки и техосмотра

rus.tvnet.lv/LETA
В Добельском крае поймали водителя без документов на машине без страховки и техосмотра
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Автомобиль дорожной полиции
Автомобиль дорожной полиции Фото: LETA

В волости Витиню Добельского края задержан водитель без документов, который ехал на машине без страховки и техосмотра, сообщает агентство LETA.

Мужчина управлял автомобилем Audi A4, у которого не был пройдет техосмотр и не была оформлена обязательная страховка ОСТА. Кроме того, во время проверки водитель не смог предоставить ни водительское удостоверение, ни другой подтверждающий личность документ.

Полиция в связи с произошедшим начала три административных процесса.

За управление автомобилем без водительских прав грозит штраф от 280 до 570 евро, за управление машиной без ОСТА - от 85 до 120 евро, а за проживание без действующего удостоверения личности - предупреждение или штраф до 35 евро.

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