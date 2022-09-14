Ереван заявил о гражданских жертвах в новом конфликте с Баку

Ереван заявил о начале наступления Азербайджана в направлении курорта Джермук

Утром того же дня Ереван обвинил Баку в наступлении в направлении армянского курорта Джермук в Ваойцдзорской области, а также населенного пункта Верин Шоржа в Гегуркуникской области на востоке страны. "В направлении Джермука ВС Азербайджана применили ударный беспилотник. С 08:00 противник, применяя артиллерию, минометы, начал наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржа", - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

По его словам, ВС Армении предпринимают меры по сдерживанию азербайджанской армии. Джермук является курортным городом с оздоровительными учреждениями и горячими питьевыми источниками. Верин Шоржа - горное село близ границы с Азербайджаном, к юго-востоку от озера Севан.

В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня

В свою очередь в Баку заявили о нарушении режима прекращения огня Арменией и обстреле азербайджанских позиций на границе. "ВС Армении вновь нарушили соглашение о прекращении огня и открыли огонь по нашим подразделениям, дислоцированным в Кяльбаджарском и Лачинском районах, в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских орудий различного калибра", - заявило Минобороны Азербайджана. Ведомство указало, что армянские военные периодически обстреливают позиции ВС Азербайджана, которые, в свою очередь, принимают "необходимые адекватные ответные меры".