Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии

О перемирии сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который заявил, что оно вступил в силу в среду, в 20:00 (в 19:00 по рижскому времени).

Предварительное соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто во вторник при посредничестве России, вскоре было нарушено.

Подтверждения этой информации со стороны Азербайджана пока не поступало. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян написал в Facebook, что с 20.00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительных инцидентов не зафиксировано.

Напомним, начавшиеся на этой неделе столкновения - это крупнейший конфликт сторон с сентября 2020 года, когда военные действия проходили, в основном, в регионе Нагорного Карабаха, когда жизнь потеряли около 6500 человек.

Тогда военные действия длились шесть недель и закончились 9 ноября 2020 года, когда Армения и Азербайджан при поддержке России подписали договор о прекращении огня, что в Армении многие сочли капитуляцией.

Фото: Столкновения на границе Армении и Азербайджана