В среду Армения и Азербайджан договорились о перемирии, чтобы прекратить вооруженные столкновения, в которых в течение двух дней погибли 105 солдат Армении и 50 солдат Азербайджана.
Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии
О перемирии сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который заявил, что оно вступил в силу в среду, в 20:00 (в 19:00 по рижскому времени).
Предварительное соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто во вторник при посредничестве России, вскоре было нарушено.
Подтверждения этой информации со стороны Азербайджана пока не поступало. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян написал в Facebook, что с 20.00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительных инцидентов не зафиксировано.
Напомним, начавшиеся на этой неделе столкновения - это крупнейший конфликт сторон с сентября 2020 года, когда военные действия проходили, в основном, в регионе Нагорного Карабаха, когда жизнь потеряли около 6500 человек.
Тогда военные действия длились шесть недель и закончились 9 ноября 2020 года, когда Армения и Азербайджан при поддержке России подписали договор о прекращении огня, что в Армении многие сочли капитуляцией.
Фото: Столкновения на границе Армении и Азербайджана
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