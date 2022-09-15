Королева и Лендровер. Какую роль британский внедорожник сыграл в жизни Елизаветы II

Королеву постоянно фотографировали в них, "и было совершенно очевидно, что она по-настоящему любит автомобили".

"Они любили эти машины и любили регион Уэст-Мидлендс", - говорит журналист и добавляет, что Елизавета Вторая и принц Филипп регулярно посещали заводы компании в Ковентри и Солихалле.

Королева с принцем Филиппом за рулем и детьми, принцем Чарльзом и принцессой Анной на британских островах Силли в 1967 году Фото: Getty Images

По словам Уиллсона, бывшего ведущего популярнейшей программы Top Gear, ему посчастливилось посидеть за рулем одного из классических королевских Роверов, модели P5B, который ему любезно предоставил Музей британских автомобилей.

"Я знал, что у королевы была эта чудесная зеленая машина, это был ее личный автомобиль, который она сама водила, сделанный для нее на заказ, - говорит Уиллсон. - В королевскую канцелярию послали запрос, и оттуда пришел ответ, что королева будет рада, если я смогу поводить ее старый Ровер. Так что мне позволили выехать на этой машине на дорогу и поснимать ее. Это было замечательно".

Королева за рулем своего Ренджровера во время посещения конного шоу в Виндзоре в 2021 году Фото: Getty Images

Герцог Эдинбургский, скончавшийся в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, сам потрудился над созданием катафалка из модифицированного Лендровера, которому предстояло везти его собственный гроб.

Он начал работать над этим проектом с компанией JLR еще в 2003 году, переделав открытый кузов, куда должен был быть помещен гроб.

Кстати, он сам вызвался - и есть документальная съемка - подвезти Барака и Мишель Обаму на своем Ренджровере во время их визита в Виндзор в 2016 году.

Фото: Getty Images

Кстати, помимо Ягуара, Лендровер был единственной автомобильной компанией, имевшей все три Королевских ордера - от королевы, принца Эдинбургского и принца Уэльского.

Похороны принца Филиппа Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Этот бренд был подобран "абсолютно точно", чтобы отразить дух правления королевы, полагает Уиллсон.

"Вещи у нее жили долго, она не любила броскости, она была рачительной. Все это - часть ее характера. Мне кажется, это очень хороший посыл, который отражает ее отношение к своей стране и своей роли суверена".