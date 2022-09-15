Сегодня, 15 сентября, в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону "О страховании материнства и болезни", которые предусматривают, что на каждого из родителей ребенка должен распространяться непередаваемый период родительского пособия не менее двух месяцев.
Каждый родитель новорожденного будет иметь непередаваемый двухмесячный период пособия
Законом установлено, что каждый из родителей ребенка до дня достижения ребенком восьмилетнего возраста будет иметь право на получение родительского пособия в течение не менее чем двух календарных месяцев, которым не сможет воспользоваться другой родитель, - на так называемую непередаваемую часть.
Для ухода за одним и тем же ребенком можно будет выбрать общий период для получения родительского пособия, которое складывается из родительского пособия и непередаваемой части родительского пособия.
Можно будет выбрать один из двух периодов для получения пособия: 19 месяцев, из которых 15 месяцами со дня рождения ребенка можно будет воспользоваться до достижения ребенком полутора лет, а непередаваемую часть каждый родитель сможет использовать до достижения ребенком восьмилетнего возраста; или же 13 месяцев, из которых девятью месяцами со дня рождения ребенка можно будет воспользоваться до достижения ребенком одного года, а непередаваемую часть каждый родитель сможет использовать до достижения ребенком восьми лет.
Установлено, что не подлежащую передаче часть родительского пособия можно будет использовать в том числе в тот период, когда другой родитель получает пособие по беременности и родам, что обеспечит возможность обоим родителям более активно участвовать в раннем периоде ухода за ребенком.
Для каждого родителя в период двух месяцев родительское пособие будет рассчитываться из средней заработной платы этого лица и выплачиваться в размере, который родители выбрали для получения родительского пособия.
Также установлены случаи, когда один из родителей все же сможет использовать непередаваемую долю другого родителя. Это предусмотрено в случае, если отцовство на ребенка не признано или не установлено, второй родитель умер или лишен полностью или на время права опеки над ребенком.
Использовать непередаваемую долю другого родителя сможет также воспользоваться один из усыновителей, на попечение которого передан усыновляемый ребенок до утверждения усыновления в судебном порядке решением сиротского суда. Предусмотрено применять этот же принцип и по отношению к члену приемной семьи, заключившему договор с самоуправлением, опекуну или иному лицу, которое по решению сиротского суда фактически осуществляет уход и воспитывает ребенка, если указанные лица запросят родительское пособие, отмечено в аннотации к принятым изменениям.
Принятые поправки вступят в силу 1 января 2023 года.
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