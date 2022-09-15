Каждый родитель новорожденного будет иметь непередаваемый двухмесячный период пособия

Законом установлено, что каждый из родителей ребенка до дня достижения ребенком восьмилетнего возраста будет иметь право на получение родительского пособия в течение не менее чем двух календарных месяцев, которым не сможет воспользоваться другой родитель, - на так называемую непередаваемую часть.

Для ухода за одним и тем же ребенком можно будет выбрать общий период для получения родительского пособия, которое складывается из родительского пособия и непередаваемой части родительского пособия.

Можно будет выбрать один из двух периодов для получения пособия: 19 месяцев, из которых 15 месяцами со дня рождения ребенка можно будет воспользоваться до достижения ребенком полутора лет, а непередаваемую часть каждый родитель сможет использовать до достижения ребенком восьмилетнего возраста; или же 13 месяцев, из которых девятью месяцами со дня рождения ребенка можно будет воспользоваться до достижения ребенком одного года, а непередаваемую часть каждый родитель сможет использовать до достижения ребенком восьми лет.