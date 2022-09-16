Борданс встретился с главой ЛПЦ и пообещал, что Латвия будет защищать всех жителей

Борданс подчеркнул в беседе с митрополитом, что Латвии с момента ее провозглашения всегда было важно, чтобы в независимой Латвии действовала полностью самостоятельная и независимая ЛПЦ, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь министра юстиции Андрис Витенбургс.

Борданс указал, что именно поэтому Сейм принял вступившие в силу 10 сентября поправки к закону о Латвийской православной церкви, которые юридически определяют и закрепляют будущий статус ЛПЦ.

Министр юстиции пояснил, что Латвия как государство гарантирует статус ЛПЦ, как он определен в законах Латвии, в соответствии с диалогом между латвийским государством и ЛПЦ, в случае необходимости обеспечивая соответствующую поддержку и защиту латвийских православных.

В ходе встречи обсуждался вопрос будущего служения тех священнослужителей ЛПЦ, которые не являются гражданами Латвии, невозвращенного имущества ЛПЦ и аккредитации семинарии.

Уже сообщалось, что 8 сентября Сейм принял в окончательном чтении поданные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о ЛПЦ, которые предусматривают изменение статуса ЛПЦ, чтобы она действовала полностью самостоятельно и независимо.

Ранее ЛПЦ действовала при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и ее войну против Украины. Как указал Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат любую власть Московского патриархата над латвийской церковью.