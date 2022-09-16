"Почему учителя опять бастуют?", "Неужели им действительно платят так мало?", "И что с той нагрузкой, что они там делают?". В последнее время такие и подобные вопросы в общественном пространстве звучат особенно часто. Чтобы найти ответы, TVNET отправился в Рижскую среднюю школу, которая планирует закрыть двери по крайней мере на неделю. Там мы узнали и о 12-часовых рабочих днях, и о большой нагрузке учительницы немецкого языка Хелены Бриеде, а также о поддержке забастовки родителей и учеников.
"Что эти учителя вообще делают?"
С 19 сентября бессрочную забастовку планируют начать почти 24 000 работника образования из 815 образовательных учреждений. Одна из них - Рижская Тейкская средняя школа, где двери будут закрыты по крайней мере неделю. Несмотря на то, что у старших школьников сегодня экскурсии, жизнь здесь идет полным ходом. Но через несколько дней эти коридоры будут пустыми. Директор Гуна Пудуле рассказывает, что ожидает от забастовки.
"Во-первых, мы хотим, чтобы правительство и министерство нас услышали, потому что сейчас ситуация в образовании довольно катастрофична как с недостатком педагогов, так и с перегрузкой. Ну и чтобы был конструктивный диалог, а не то, что каждый стоит на своей стороне и не ищет компромиссы".
Пытаясь предотвратить забастовку, правительство предложит учителям с нового года перейти со ставки в 30 часов до ставки в 40 часов, где 24 часа будут предусмотрены для занятий, а для прочих обязанностей, например, для проверки домашних заданий осталось 16. Соответственно будет увеличена нижняя ставка - с 900 до 1200 евро, в начале недели объявила министр образования Анита Муйжниеце. Сейчас трудно оценить это предложение, особенно не зная формулы расчетов, говорит Пудуле.
Но Латвийский профсоюз работников образования и науки не принял новое предложение министерства. Как отмечает руководитель организации Инга Ванага, оно направлено на раскол педагогов без предложения решений всем группам педагогов. Таким образом, намерение протестовать остается в силе.
На фоне остальных Тейкская средняя школа выделяется формой забастовки - заведение будет закрыто по меньшей мере на неделю. "Думаю, все это болит так давно, что это единственный вариант, который мы сейчас видим, чтобы привлечь внимание", - поясняет Пудуле. В то же время родители поддерживали решение.
Поддерживали его и учителя. "Я всю жизнь преподавала немецкий язык", - говорит Хелена. К тому же она классная руководительница. Хотя у ее предмета, являющимся вторым иностранным языком, мало уроков, большую часть дня она все равно проводит в школе.
"Итак, вчера, в восемь утра, у нас было собрание учителей, в котором мы обсуждали все новости. Это закончилось в девять, а через пятнадцать минут у меня начались уроки. Они закончились без десяти четыре. После этого у меня была консультация, которая завершилась в пять. Затем я сотрудничаю с родителями и решаю проблемы класса - говорим об экскурсиях и других вопросах. После этого я начинаю готовиться к завтрашнему дню. Параллельно состоялось заседание школьного совета, которое закончилось в 20:22. Именно в это время я и вышла из своего кабинета".
Хелена отмечает, что после последней забастовки учителей правительство не обратило внимания на их проблемы. Она надеется, что на этот раз находящиеся у власти выслушают требования педагогов. "Забастовкой мы можем привлечь к себе внимание, что образование должно быть упорядочено, так как оно не было упорядочено все эти годы".
Какая зарплата удовлетворит учителей? Хелена в качестве примера упоминает Литву и Эстонию, где зарплаты учителей составляют свыше 2000 евро. "Я думаю, что учителя в Латвии были бы удовлетворены такой зарплатой".
В таких ситуациях вне дискуссий остаются, кажется, главное - школьники. Что они думают о забастовке?
"Думаю, что надо бастовать, потому что учителям очень мало платят. Если они получают 900 евро на бумаге, то, по-моему, надо увеличить их зарплату", - говорит Рудольф. С ним согласен и Отто. "Та работа, которую они вкладывают, очень велика, по сравнению с тем, что им платят".
Трудно предсказать, как закончится забастовка. Ясно одно - будущие министры, депутаты и чиновники рано или поздно вернутся на школьные скамьи. В то же время именно власть имущие решают, кто и как учит будущих руководителей страны.
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