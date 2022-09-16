"Что эти учителя вообще делают?"

На фоне остальных Тейкская средняя школа выделяется формой забастовки - заведение будет закрыто по меньшей мере на неделю. "Думаю, все это болит так давно, что это единственный вариант, который мы сейчас видим, чтобы привлечь внимание", - поясняет Пудуле. В то же время родители поддерживали решение.

Поддерживали его и учителя . "Я всю жизнь преподавала немецкий язык", - говорит Хелена. К тому же она классная руководительница. Хотя у ее предмета, являющимся вторым иностранным языком, мало уроков, большую часть дня она все равно проводит в школе.

"Итак, вчера, в восемь утра, у нас было собрание учителей, в котором мы обсуждали все новости. Это закончилось в девять, а через пятнадцать минут у меня начались уроки. Они закончились без десяти четыре. После этого у меня была консультация, которая завершилась в пять. Затем я сотрудничаю с родителями и решаю проблемы класса - говорим об экскурсиях и других вопросах. После этого я начинаю готовиться к завтрашнему дню. Параллельно состоялось заседание школьного совета, которое закончилось в 20:22. Именно в это время я и вышла из своего кабинета".