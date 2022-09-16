В социальной сети Facebook распространилось видео с автомобилем, который буквально летит через Вантовый мост и в конце попадает в аварию. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы прояснить ситуацию.
Видео ⟩ Очевидец заснял аварию на Вантовом мосту, случившуюся из-за агрессивного шофера
Информация, предоставленная свидетелями порталу Sadursme.lv, свидетельствует о том, что инцидент произошел на Вантовом мосту в понедельник, 10 сентября, в 6:29.
На снятых видеорегистратором свидетеля кадрах видно, что перед ним по соседней полосе едет Volkswagen. Затем в какой-то момент между двумя автомобилями проезжает еще третья машина.
Далее на кадрах видно, что агрессивно движущаяся машина начинает метаться и водитель теряет управление. Затем автомобиль врезается в барьеры, возможно, задев другую машину. Есть также вероятность, что агрессивный водитель просто проехал мимо барьеров и не врезался в них.
После этого машина осталась стоять на первой полосе. Как свидетельствует информация Google Maps, на конкретном участке пути разрешается ехать со скоростью 70 км/ч, но после въезда на мост, скорость нужно уменьшить до 50 км/ч.
Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
Государственная полиция отметила, что у них не зарегистрировано такое ДТП на Вантовом мосту.
Возможно, в этом случае было составлено согласованное заявление, но для того, чтобы убедиться в этом, необходимо выяснить автомобильные номера, задействованных в ДТП машин.
Видео: Инцидент на Вантовом мосту
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