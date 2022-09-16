В Риге бастовать будут 6000 педагогов

Учебный процесс в школах и детских садах с 19 сентября будет обеспечен по возможностям.

Каждое учебное заведение проинформирует детей и родителей о том, будет ли и как проходить процесс обучения.

По информации, предоставленной школами, заявки на участие в забастовке подали 87 из 101 общеобразовательной школы, в которых работает около 4000 человек. 37 школ подали заявки на участие в забастовке сроком от одного до трех дней, в восьми школах забастовка может длиться неделю, а 42 школы не указали срок окончания забастовки.

В департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы точное обеспечение учебного процесса в школах станет известно после получения распоряжений директоров всех учебных заведений.

По данным дошкольных образовательных учреждений, заявки на участие в забастовке подали 97 из 146 детских садов, в которых работает около 2300 человек, а также семь школ с дошкольными группами.

47 детских садов подали заявки на участие в забастовке сроком от одного до трех дней, 27 учреждений будут бастовать пять дней, а 30 дошкольных учреждений не указали срок окончания забастовки. По данным на текущий момент, в 68 детских садах во время объявленной забастовки учебный процесс не будет обеспечен, а в 33 детских садах он будет обеспечен частично.

По 14 школам и 15 детским садам пока не собрана информация об участии в забастовке.