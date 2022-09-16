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Зарплаты педагогов: крупные города хотят, чтобы правительство задействовало самоуправления

rus.tvnet.lv/LETA
Зарплаты педагогов: крупные города хотят, чтобы правительство задействовало самоуправления
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Пустой класс. Иллюстративное фото.
Пустой класс. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Латвийская ассоциация крупных городов направила письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру образования и науки Аните Муйжниеце и министру финансов Янису Рейрсу, в котором они призывают привлечь самоуправления к переговорам о зарплате педагогов, сообщил агентству LETA представитель ассоциации Угис Дарвиньш-Козловскис.

Ассоциация призывает найти решения, которые отвечали бы интересам как учащихся, так и учителей, принимая во внимание влияние предлагаемых компромиссов на бюджеты самоуправлений.

По мнению самоуправлений, предлагая решения по повышению заработной платы учителей, необходимо предоставить для этого финансирование самоуправлениям и пересмотреть распределение подоходного налога между государством и местными самоуправлениями.

Как сообщалось, Министерство образования и науки предложило Латвийскому профсоюзу работников образования и науки альтернативный вариант в вопросе заработной платы учителей - финансирование в размере 56,5 млн евро из государственного бюджета и 12 млн из бюджетов самоуправлений.

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