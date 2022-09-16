Зарплаты педагогов: крупные города хотят, чтобы правительство задействовало самоуправления

Ассоциация призывает найти решения, которые отвечали бы интересам как учащихся, так и учителей, принимая во внимание влияние предлагаемых компромиссов на бюджеты самоуправлений.

По мнению самоуправлений, предлагая решения по повышению заработной платы учителей, необходимо предоставить для этого финансирование самоуправлениям и пересмотреть распределение подоходного налога между государством и местными самоуправлениями.

Как сообщалось, Министерство образования и науки предложило Латвийскому профсоюзу работников образования и науки альтернативный вариант в вопросе заработной платы учителей - финансирование в размере 56,5 млн евро из государственного бюджета и 12 млн из бюджетов самоуправлений.