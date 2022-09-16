В регионах по-разному относятся к забастовке педагогов

Отношение работников образования к забастовке неоднозначное. Например, из 17 школ Аугшдаугавского края к забастовке присоединятся только три. Как сообщила руководитель управления образования Янита Зараковска, в крае есть только одна крупная школа, которая получит преимущества, если сохранится действующая модель финансирования образования "деньги следуют за учеником", поэтому маленькие сельские школы не видят смысла в забастовке. Необходимо изменить базовые принципы финансирования школ, считает Закаровска.

В Юрмале отношение прямо противоположное, настроение воинственное, нет желания принимать предложения Министерства образования и науки (МОН), сообщил агентству ЛЕТА глава юрмальского профсоюза Сандис Берзиньш. Руководитель городского комитета по образованию Ирена Каусиниеце поддерживает цели забастовки и считает, что предложения МОН - лишь попытка манипулировать, а на самом деле ситуация в школах не улучшится.

В Тукумском крае из 39 учебных заведений бастовать будут 33, полностью закроются только три. Большинство учебных заведений собираются бастовать до тех пор, пока требования не будут выполнены, другие - в течение дня или двух.