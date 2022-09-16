В регионах Латвии разное отношение к запланированной на 19 сентября забастовке педагогов и разное количество учебных заведений, планирующих бастовать, выяснило агентство LETA.
В регионах по-разному относятся к забастовке педагогов
Отношение работников образования к забастовке неоднозначное. Например, из 17 школ Аугшдаугавского края к забастовке присоединятся только три. Как сообщила руководитель управления образования Янита Зараковска, в крае есть только одна крупная школа, которая получит преимущества, если сохранится действующая модель финансирования образования "деньги следуют за учеником", поэтому маленькие сельские школы не видят смысла в забастовке. Необходимо изменить базовые принципы финансирования школ, считает Закаровска.
В Юрмале отношение прямо противоположное, настроение воинственное, нет желания принимать предложения Министерства образования и науки (МОН), сообщил агентству ЛЕТА глава юрмальского профсоюза Сандис Берзиньш. Руководитель городского комитета по образованию Ирена Каусиниеце поддерживает цели забастовки и считает, что предложения МОН - лишь попытка манипулировать, а на самом деле ситуация в школах не улучшится.
В Тукумском крае из 39 учебных заведений бастовать будут 33, полностью закроются только три. Большинство учебных заведений собираются бастовать до тех пор, пока требования не будут выполнены, другие - в течение дня или двух.
В Екабпилсском крае 12 учебных заведений объявили о бессрочной забастовке, четыре учреждения будут бастовать три дня, а одно - только один день. Два детских сада вообще не будут бастовать.
В Лудзенском крае в забастовке примут участие 12 учебных заведений. Три учреждения планируют бастовать в течение одного дня; до трех дней - одна школа; три дня - четыре заведения; четыре дня - одно заведение; пять дней - две школы; бессрочно - одна школа.
В Айзкраукле бастовать собираются 260 работников 13 учебных заведений, в Елгаве пять учебных заведений будут закрыты как минимум на один день. В остальных бастовать будет часть работников, при этом питание для детей будет организовано, сообщила руководитель Елгавского управления образования Гунта Ауза.
В Резекненском крае в забастовке примут участие 17 учебных заведений из 31, из которых три готовятся к бессрочной забастовке, а остальные готовы к забастовке сроком от одного до пяти дней, сообщил руководитель управления образования и спорта Резекненской краевой думы Гунтар Скудра.
В Краславе бастовать намерены 284 педагога 13 учебных заведений. Восемь учреждений будут закрыты полностью, но на разные сроки, сообщила начальник управления образования Краславского края Лидия Миглане.
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