Нападавшего остановили с помощью электрошока и задержали по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений и нападении на сотрудника экстренных служб.

Сотрудники полиции с ножевыми ранениями и нападавший доставлены в больницу.

Инцидент произошел около 6:00 утра (8:00 по латвийскому времени) в популярном районе Лестер-сквер, который находится в полутора километрах от комплекса британского парламента, где в настоящее время находится гроб с телом Елизаветы II и люди стоят в километровой очереди, чтобы проститься с королевой, правившей 70 лет.

Полиция Лондона подчеркнула, что "произошедшее не считается инцидентом, связанным с терроризмом". Обстоятельства происшествия выясняются.

В понедельник, 19 сентября, ожидаются первые государственные похороны с 1965 года, когда был похоронен премьер-министр Уинстон Черчилль. Ожидается участие многих мировых лидеров, а в Лондоне приняты строгие меры безопасности.

В Лондоне, где с вечера среды люди могут попрощаться с Елизаветой II в комплексе парламента, для обеспечения безопасности работают тысячи полицейских, набранных со всей страны. 1500 солдат также готовы в случае необходимости поддерживать общественный порядок.

Мэр Лондона Садик Хан осудил нападение на "храбрых полицейских, которые выполняли свою работу и помогали обществу в такое важное для страны время".

Галерея: Двое полицейских получили ножевые ранения в центре Лондона