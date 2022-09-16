Левитс на Генеральной ассамблее ООН подчеркнет ответственность России за войну в Украине

Левитс с 20 по 22 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк для участия в открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Выступление президента на Генассамблее ООН запланировано на 21 сентября. В своем выступлении Левитс обратит внимание руководителей государств на необходимость добиться восстановления международного порядка и поощрит работу по созданию специального международного трибунала, который расследовал бы преступления российских агрессоров в Украине. Президент также сделает акцент на безопасности цифровой среды и использовании технологий для достижения глобальных целей устойчивого развития.

В рамках Генассамблеи ООН состоится встреча президентов трех стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Польши Анджеем Дудой. Запланировано несколько двусторонних встреч президента с руководителями государств для обсуждения вклада Латвии в работу ООН, а также интервью международным СМИ.

Также президент и его супруга Андра Левите приглашены на прием к президенту США Джо Байдену и первой леди Джилл Байден. У Левите вместе с супругами лидеров других стран запланированы отдельные встречи, например, с супругой президента Украины Еленой Зеленской.