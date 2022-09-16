Видео ⟩ Правительство и профсоюз пришли к компромиссу: забастовка учителей отменена

Видео: Пресс-конференция

В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш,

Министр образования и науки Анита Муйжниеце,

Председатель LIZDA Инга Ванага.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце пояснила, что достигнут компромисс в отношении педагогов всех сфер.

Ранее сообщалось, что для работников общего образования, в том числе специального образования, с января в новой модели расчета целевой дотации будет увеличена плата за одного учащегося, что станет дополнительным средством для повышения заработной платы.

С нового учебного года педагоги перейдут на 36-часовую рабочую неделю, где 65% составляют контактные часы, а 35% часов отведены на другую работу педагогов, и минимальная заработная плата педагогов достигнет 1080 евро.

Как ранее предлагало Министерство образования и науки (МОН), зарплата воспитателей дошкольных учреждений будет увеличена на 100 евро, достигнув 1070 евро. С 1 сентября воспитатели дошкольных учреждений перейдут на распределение нагрузки "34+6".

В профессиональном образовании и образовании по интересам предусмотрены дополнительные средства на повышение заработной платы педагогов.