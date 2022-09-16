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Видео ⟩ Правительство и профсоюз пришли к компромиссу: забастовка учителей отменена

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rus.tvnet.lv/LETA
Правительство и профсоюз пришли к компромиссу: забастовка учителей отменена
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Школа.
Школа. Фото: LETA

Правительство и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) пришли к компромиссу в вопросе улучшения условий труда педагогов, и запланированная забастовка педагогов будет отменена, сообщили должностные лица.

Видео: Пресс-конференция

В пресс-конференции приняли участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш,
  • Министр образования и науки Анита Муйжниеце,
  • Председатель LIZDA Инга Ванага.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце пояснила, что достигнут компромисс в отношении педагогов всех сфер.

Ранее сообщалось, что для работников общего образования, в том числе специального образования, с января в новой модели расчета целевой дотации будет увеличена плата за одного учащегося, что станет дополнительным средством для повышения заработной платы.

С нового учебного года педагоги перейдут на 36-часовую рабочую неделю, где 65% составляют контактные часы, а 35% часов отведены на другую работу педагогов, и минимальная заработная плата педагогов достигнет 1080 евро.

Как ранее предлагало Министерство образования и науки (МОН), зарплата воспитателей дошкольных учреждений будет увеличена на 100 евро, достигнув 1070 евро. С 1 сентября воспитатели дошкольных учреждений перейдут на распределение нагрузки "34+6".

В профессиональном образовании и образовании по интересам предусмотрены дополнительные средства на повышение заработной платы педагогов.

Глава ЛПРОН Инга Ванага заявила на пресс-конференции, что "достичь компромисса было непросто, но он существенен, и качество трудовой жизни педагогов улучшится".

Ванага напомнила, что LIZDA выдвинул два требования: первое - "сбалансированная рабочая нагрузка", то есть сокращение контактных часов в общей ставке, и второе - реализация действующего положения закона об образовании о графике заработной платы педагогов, согласованном с принципами расчета заработной платы.

Соглашение о выполнении первого требования достигнуто, и его планируется утвердить в субботу, 17 сентября, на внеочередном заседании правительства, а выполнение второго требования будет осуществляться поэтапно.

"Компромисс в той или иной степени достигнут для всех групп педагогов, и важно, что финансирование не будет разовым", - отметила Ванага.

Если правительство не выполнит соглашение, "LIZDA даст о себе знать", добавила она.

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