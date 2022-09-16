Правительство и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) пришли к компромиссу в вопросе улучшения условий труда педагогов, и запланированная забастовка педагогов будет отменена, сообщили должностные лица.
Видео ⟩ Правительство и профсоюз пришли к компромиссу: забастовка учителей отменена
Видео: Пресс-конференция
В пресс-конференции приняли участие:
- Премьер-министр Кришьянис Кариньш,
- Министр образования и науки Анита Муйжниеце,
- Председатель LIZDA Инга Ванага.
Министр образования и науки Анита Муйжниеце пояснила, что достигнут компромисс в отношении педагогов всех сфер.
Ранее сообщалось, что для работников общего образования, в том числе специального образования, с января в новой модели расчета целевой дотации будет увеличена плата за одного учащегося, что станет дополнительным средством для повышения заработной платы.
С нового учебного года педагоги перейдут на 36-часовую рабочую неделю, где 65% составляют контактные часы, а 35% часов отведены на другую работу педагогов, и минимальная заработная плата педагогов достигнет 1080 евро.
Как ранее предлагало Министерство образования и науки (МОН), зарплата воспитателей дошкольных учреждений будет увеличена на 100 евро, достигнув 1070 евро. С 1 сентября воспитатели дошкольных учреждений перейдут на распределение нагрузки "34+6".
В профессиональном образовании и образовании по интересам предусмотрены дополнительные средства на повышение заработной платы педагогов.
Глава ЛПРОН Инга Ванага заявила на пресс-конференции, что "достичь компромисса было непросто, но он существенен, и качество трудовой жизни педагогов улучшится".
Ванага напомнила, что LIZDA выдвинул два требования: первое - "сбалансированная рабочая нагрузка", то есть сокращение контактных часов в общей ставке, и второе - реализация действующего положения закона об образовании о графике заработной платы педагогов, согласованном с принципами расчета заработной платы.
Соглашение о выполнении первого требования достигнуто, и его планируется утвердить в субботу, 17 сентября, на внеочередном заседании правительства, а выполнение второго требования будет осуществляться поэтапно.
"Компромисс в той или иной степени достигнут для всех групп педагогов, и важно, что финансирование не будет разовым", - отметила Ванага.
Если правительство не выполнит соглашение, "LIZDA даст о себе знать", добавила она.
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