Украина: под Изюмом после российской оккупации нашли сотни безымянных могил, на некоторых телах следы пыток

Россия привычно открестилась от находок в Изюме, обвинив Украину в провокации.

Глава коллаборационистского "правительства Харьковской области" Андрей Алексеенко заявил агентству ТАСС: "Могу с уверенностью сказать, что люди если чего и боялись, то только обстрелов украинских карателей. Как и в Буче, это может быть только провокация. Наглая кровавая провокация. Если и найдены какие-то тела, то это как раз, может быть, дело рук пришедших украинских карателей".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Зеленского "очередной низкопробной провокацией и ложью".

По его словам, "дальше сценарий известен - на месте окажутся "правильные" журналисты и фотографы, которые сделают картинку для таких же "правильных" СМИ". Никаких доказательств никто не увидит. А затем, уже по не раз отработанной схеме, начнутся обвинения в адрес России с просьбами о новых санкциях и вооружении", - заключил Слуцкий.

В Кремле на находку пока не отреагировали.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека намерено организовать мониторинговый визит в Изюм для выяснения обстоятельств гибели этих лиц, сказала представитель организации Элизабет Троссел.

Украинские войска освободили Изюм и ряд других городов Харьковской области в начале сентября в ходе стремительного контрнаступления, которое, по-видимому, застало врасплох российские войска, оказавшиеся неготовыми к обороне своих позиций.

Украинское наступление застало российскую армию врасплох - покидая Изюм, россияне оставили тяжелую технику Фото: Getty Images

Украина заявляет, что выявила более 21 тысячи возможных военных преступлений, включая убийства мирных жителей и изнасилования, совершенных российскими войсками за период с 24 февраля - начала полномасштабного вторжения в страну.

Следователи и журналисты нашли доказательства преднамеренного убийства мирных жителей в Буче и многих других городах.

Международный уголовный суд направил в Украину команду следователей и судебно-медицинских экспертов для расследования этого дела.

Российское правительство неоднократно отрицало нападения на мирных жителей, обвиняя Украину и Запад в фабрикации доказательств.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: