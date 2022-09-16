В лесах рядом с Изюмом через несколько дней после освобождения города из-под российской оккупации обнаружены сотни свежих безымянных могил, заявляют украинские власти.
Украина: под Изюмом после российской оккупации нашли сотни безымянных могил, на некоторых телах следы пыток
Во время наступления украинские войска обнаружили в лесу за городом сотни деревянных крестов, большинство из которых обозначены просто номерами. Власти заявили, что в пятницу начнут эксгумацию могил.
Как сообщает корреспондент агентства Рейтер, на некоторых телах видны следы пыток, у них связаны руки и веревки на шее. Позже прокурор Харьковской области Александр Фильчаков подтвердил, что на некоторых телах замечены следы пыток.
Еще некоторые из жертв, возможно, погибли от обстрелов и отсутствия доступа к медицинской помощи.
Также есть основания полагать, что в некоторых могилах захоронены украинские военнослужащие. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые из захороненных на этом месте солдат, вероятно, подвергались пыткам. "Я видел место, где захоронены военнослужащие ВСУ. Есть доказательства - например, связанные руки - что их пытали, убивали в упор", - цитирует его УНИАН.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил Би-би-си, что в этом месте захоронено более 400 тел.
Изюм был захвачен российской армией в начале апреля и вплоть до освобождения использовался как одна из главных баз снабжения войск на донбасском фронте.
В своем обращении накануне вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что в районе начали работать следователи. "В Изюме на Харьковщине найдены массовые захоронения людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации - четкой, проверенной - должно быть завтра", - заявил Зеленский.
По его словам, завтра Изюм посетят украинские и международные журналисты.
"Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - сказал он.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал в своем твиттере на обнаружение массовых захоронений в освобожденном Изюме.
"450 могил. Это только одно из массовых захоронений, обнаруженных возле Изюма. Кто-то еще хочет заморозить войну вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со злом", - написал он.
450 graves... Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022
Россия привычно открестилась от находок в Изюме, обвинив Украину в провокации.
Глава коллаборационистского "правительства Харьковской области" Андрей Алексеенко заявил агентству ТАСС: "Могу с уверенностью сказать, что люди если чего и боялись, то только обстрелов украинских карателей. Как и в Буче, это может быть только провокация. Наглая кровавая провокация. Если и найдены какие-то тела, то это как раз, может быть, дело рук пришедших украинских карателей".
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Зеленского "очередной низкопробной провокацией и ложью".
По его словам, "дальше сценарий известен - на месте окажутся "правильные" журналисты и фотографы, которые сделают картинку для таких же "правильных" СМИ". Никаких доказательств никто не увидит. А затем, уже по не раз отработанной схеме, начнутся обвинения в адрес России с просьбами о новых санкциях и вооружении", - заключил Слуцкий.
В Кремле на находку пока не отреагировали.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека намерено организовать мониторинговый визит в Изюм для выяснения обстоятельств гибели этих лиц, сказала представитель организации Элизабет Троссел.
Украинские войска освободили Изюм и ряд других городов Харьковской области в начале сентября в ходе стремительного контрнаступления, которое, по-видимому, застало врасплох российские войска, оказавшиеся неготовыми к обороне своих позиций.
Украина заявляет, что выявила более 21 тысячи возможных военных преступлений, включая убийства мирных жителей и изнасилования, совершенных российскими войсками за период с 24 февраля - начала полномасштабного вторжения в страну.
Следователи и журналисты нашли доказательства преднамеренного убийства мирных жителей в Буче и многих других городах.
Международный уголовный суд направил в Украину команду следователей и судебно-медицинских экспертов для расследования этого дела.
Российское правительство неоднократно отрицало нападения на мирных жителей, обвиняя Украину и Запад в фабрикации доказательств.
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