Забастовка учителей отменена: Кабмин разработает график зарплаты педагогов

Впоследствии созданный правительством график будет использован при составлении среднесрочного бюджета.

Кроме того, на заседании правительство примет решение о выделении 3,7 млн евро из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи, чтобы обеспечить педагогам более быстрый и эффективный доступ к учебным материалам цифровых платформ.

Как сообщалось, правительство и представители LIZDA после длившихся на протяжении четырех дней переговоров пришли к компромиссу в вопросе улучшения условий труда педагогов, и запланированная забастовка педагогов будет отменена, сообщили в пятницу должностные лица.