Официально: Нур-Султан переименован обратно в Астану

Как сообщает "Радио Свобода", это уже шестое переименование города.

Изменения в Основной закон, подписанyые Токаевым, предполагают также продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет, однако без права переизбрания.

Соответствующие поправки накануне одобрил парламент Казахстана.

В качестве названия столицы Казахстана Нур-Султан просуществовал чуть больше трех лет. Как отмечает DW, 20 марта 2019 года переименовать Астану предложил сам Токаев, когда принимал бразды правления от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Идею переименования главного города страны все также единогласно поддержали и члены обеих палат парламента, и депутаты столичного маслихата.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 годах город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского - "столица").