Вечером в субботу вокруг гроба королевы Елизаветы II в Вестминстере в поминальный караул встали восемь ее внуков: принц Уильям Уэльский, герцог Сассекский, принц Гарри, принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндалл, Питер Филлипс, леди Луиза Виндзор и виконт Северн Джеймс.
Эмоционально: в поминальный караул у гроба Елизаветы II встали восемь ее внуков
Принц Уильям и принц Гарри были одеты в военную форму, остальные внуки соблюдали траур и были одеты в черное. Несмотря на то, что принцу Гарри не разрешено одеваться в военную форму, так как он отказался от королевских титулов, в этот раз было сделано исключение.
Внуки выказывали честь бабушке на протяжении 15 минут. Все склонили в трауре головы и молчали.
Гроб с телом скончавшейся в возрасте 96 лет королевы находится в комплексе парламента в Вестминстере для публичного выражения уважения.
Вечером в пятницу на 15 минут в торжественный поминальный караул встали и четверо детей королевы - король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Во время, когда представители королевской семьи находились у гроба, склонив головы и поминая скончавшуюся мать, поток людей продолжал течь через Вестминстерский дворец.
В пятницу, после 12 часов ожидания в очереди вместе с другими скорбящими, свое уважение Елизавете II выразил и легенда британского футбола Дэвид Бекхэм, который, как сообщают СМИ, отказался от предложенной возможности обойти очередь.
Напомним, похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября. Ожидается, что церемонию в Вестминстерском аббатстве посетят более 2000 приглашенных гостей.
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