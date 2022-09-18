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К Японии приближается мощный тайфун: к эвакуации готовятся четыре миллиона человек

rus.tvnet.lv
К Японии приближается мощный тайфун: к эвакуации готовятся четыре миллиона человек
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Тайфун. Иллюстративное фото
Тайфун. Иллюстративное фото Фото: JEROME FAVRE / EPA

В воскресенье к Японии приближается сильный тайфун, к эвакуации призвали четыре миллиона человек. 

С приближением тайфуна "Нанмадол" метеорологическое агентство Японии распространило особое предупреждение на Кагосиме и Миязаки, в регионе Кусю. Агентство редко распространяет столь серьезные предупреждения.

На остров Кусю уже обрушились сильный дождь и ветер, в результате чего без электроснабжения остались почти 98 000 домашних хозяйств.

На острове до окончания урагана остановлено движение поездов и паромов, отменены авиарейсы.

Людей призывают держаться подальше от опасных мест и эвакуироваться днем, так как ночью делать это будет опасно.

Метеорологическая служба предупредила, что сильный ветер, дождь и волны могут создать беспрецедентную угрозу в регионе, и призвала жителей соблюдать максимальную безопасность.

"Ветер будет столь сильным, что некоторые дома могут обрушиться", - предупредил представитель агентства.

Телерадиовещательная организация NHK сообщила, что на острове Кусю рекомендуется эвакуироваться более чем четырем миллионам человек, и на Кагосиме и Миязаки более 15 тысяч человек отправились в местные убежища.

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