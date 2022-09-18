Созыв уходящего Сейма ознаменовался довольно большим количеством обвиняемых по уголовным делам депутатов. Окончательный вердикт был вынесен только по делу представителя "Нового Единства" Алдиса Адамовича, который этим летом лишился своего мандата за мошенничество с депутатскими компенсациями.
Накануне выборов: депутаты каких партий чаще всего оказывались на скамье подсудимых?
Некоторые из обвиняемых депутатов не планируют участвовать в грядущих выборах в 14-й Сейм, однако не все. Кандидатов, преследуемых в уголовном порядке, в свои ряды включили не только оппозиционеры, но и правящие партии, передает программа Латвийского телевидения De Facto. Из общеизвестных больше всего обвиняемых (по двое) - в списках партий "Новое Единство" (JV), "Латвия на первом месте" (LPV) и "Каждому и каждой".
Во время работы 13-го Сейма на скамью подсудимых попали шесть депутатов. Первым был представитель Новой консервативной партии, бывший сотрудник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юрис Юрашс. Он был оправдан в двух инстанциях по обвинению в разглашении государственной тайны, однако прокуратура обжаловала приговор. Решение Сената Верховного суда ожидается в конце сентября, так что Юрашс, который снова баллотируется, теоретически имеет возможность ко дню выборов быть свободным от обвинений.
Бывшие лидеры партии KPV LV Артус Кайминьш и Атис Закатистов разошлись и в политике, и в уголовном деле. Хотя оба они летом 2018 года были задержаны по делу о возможных нарушениях в финансировании партий, из дела были выделены два других процесса. Закатистова вместе с бизнесменом Тамужевым обвинили в хищении денег через консультационные контракты, но в первой инстанции оправдали. Решение обжаловано. По делу Кайминьша о подделке учетных документов до сих пор продолжается судебное разбирательство. Беспартийный депутат в выборах не участвует.
Год назад Служба государственной безопасности арестовала по подозрению в шпионаже бывшего депутата от "Согласия" Яниса Адамсонса. Несколько месяцев он провел под стражей, затем был отпущен под залог, а в качестве меры безопасности ему запретили исполнять обязанности депутата 13-го Сейма. Дело было передано в суд этим летом. Адамсонс покинул "Согласие" и не участвует в выборах.
Не будет кандидатом и депутат от "Для развития/За!" Мартиньш Бондарс, которого вместе с супругой Иевой обвиняют в подделке документа с целью предотвращения ареста совместной недвижимости в связи с гражданским делом Latvijas Krājbanka. В сентябре состоялось первое судебное заседание.
Единственный случай в этом Сейме с лишением мандата в связи с судимостью напрямую связан с работой депутата, точнее - с привилегиями. Алдис Адамович, представитель фракции JV, являющийся членом правления Латгальской партии, был осужден за мошенничество и подделку документов, за что был приговорен к штрафу в размере 6000 евро и запрету занимать должность депутата Сейма на один год и один месяц.
Суд пришел к выводу, что целью Адамовича было получить большую компенсацию за аренду квартиры и расходы на топливо, чем он заслуживал с учетом реальных расходов. Украденная сумма - более трех тысяч евро - в основном состояла из 450 евро компенсации за аренду квартиры, в которой фактически проживал сын Адамовича, в течение нескольких месяцев. Относительно небольшую сумму составили и неоправданные расходы на топливо.
Сам Адамович на этот раз не может баллотироваться в Сейм, но активно участвует в предвыборной кампании JV в Латгале. Лидером списка по этому краю является Рихард Козловскис, депутат Сейма и бывший министр внутренних дел. Из шестнадцати кандидатов от "Нового Единства" в Латгале обвинения предъявлены двум - депутату Сейма Закатистову и члену Прейльского совета, бывшему главе района Маруте Пливде. Ее обвиняют в том, что она вместе с несколькими другими должностными лицами Прейльской краевой думы якобы фальсифицировала акт о приемке отремонтированного здания думы в эксплуатацию. Суд по делу еще не начался.
JV с пониманием относится к подсудимым кандидатам, как следует из заявления Козловского: "Если мы говорим о г-не Закатистове, его оправдали в первой инстанции, а что касается Маруты Пливды, то над ней суд все откладывается и откладывается. [...] В настоящее время у нас нет оснований полагать, что они не могут участвовать [в выборах]".
Айвар Стракшас, третий номер в рижском списке партии "Каждому и каждой", обвиняется по делу в отношении четырех бывших должностных лиц Latvijas dzelzceļš о возможном злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. По мнению KNAB, за шесть лет компании были нанесены убытки в размере 1,5 миллиона евро, а члены правления LDz работали и получали зарплату в новом исполнительном органе - Совете президентов. В свою очередь, девятый номер в рижском списке "Каждому и каждой", бывший дипломат Рудолф Бреманис обвиняется в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и растрате государственных средств на сумму более 100 тысяч евро во время работы в посольстве Латвии в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Стракшас входит в правление партии, а Бреманис - давний сторонник ее лидера Алдиса Гобземса, поэтому их включение в избирательные списки само собой разумеющееся", - объясняет член правления "Каждому и каждой", депутат Сейма Карина Спруде. Она считает, что со Стракшасом произошла политическая расплата: "Понятно, что была политическая расплата, там очень длинная история. [...] Про Бреманиса - до решения суда мы не можем судить его. Видя, как много он вложил в нашу партию, как много он нам помог, мы не можем не ценить этого человека, который действительно боролся и за добровольную вакцинацию, и по многим другим вопросам. И мы ценим его".
Двое подсудимых числятся и в списках партии LPV. В так называемом втором деле о цифровом телевидении лидер партии, а также рижского списка Айнар Шлесерс, обвиняемый в мошенничестве, в первой инстанции был оправдан. Зимой Рижский окружной суд начнет рассмотрение дела в апелляционном порядке. В свою очередь в первой инстанции в декабре начнется рассмотрение дела по обвинению в мошенничестве бывшего мэра Екабпилса, а ныне члена городского совета Айвара Крапса, четвертого номера в списке LPV в Земгале.
Год назад Крапс был избран в Екабпилсскую краевую думу от "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai), но этим летом вышел из партии и присоединился к партии Шлесерса, где у него об обвинении ничего не спрашивали, говорит сам кандидат. "Думаю, что руководство партии было в курсе моего дела еще до того, как мы заговорили о сотрудничестве. А поскольку, как вы знаете, с меня в начале этого года были сняты абсолютно все запреты - будь то встречи, выезды за границу, возможность занимать какие-либо должности... я не вижу препятствий для участия в выборах".
Среди обвиняемых фигурирует и лидер видземского списка партии "Сила народной власти" (Tautas varas spēks) Янис Сондарс, осужденный в первой инстанции за преследование журналистки Инги Сприньге.
Этот созыв Сейма необычен еще и тем, что во время него в связи с работой министра на скамье подсудимых находился и бывший член правительства. На этой неделе в Рижском городском суде начались слушания по делу бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), которую прокуратура обвиняет в бездействии в связи с неполучением заказа на вакцины от Covid-19.
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