Накануне выборов: депутаты каких партий чаще всего оказывались на скамье подсудимых?

"Стракшас входит в правление партии, а Бреманис - давний сторонник ее лидера Алдиса Гобземса, поэтому их включение в избирательные списки само собой разумеющееся", - объясняет член правления "Каждому и каждой", депутат Сейма Карина Спруде. Она считает, что со Стракшасом произошла политическая расплата: "Понятно, что была политическая расплата, там очень длинная история. [...] Про Бреманиса - до решения суда мы не можем судить его. Видя, как много он вложил в нашу партию, как много он нам помог, мы не можем не ценить этого человека, который действительно боролся и за добровольную вакцинацию, и по многим другим вопросам. И мы ценим его".

Двое подсудимых числятся и в списках партии LPV. В так называемом втором деле о цифровом телевидении лидер партии, а также рижского списка Айнар Шлесерс, обвиняемый в мошенничестве, в первой инстанции был оправдан. Зимой Рижский окружной суд начнет рассмотрение дела в апелляционном порядке. В свою очередь в первой инстанции в декабре начнется рассмотрение дела по обвинению в мошенничестве бывшего мэра Екабпилса, а ныне члена городского совета Айвара Крапса, четвертого номера в списке LPV в Земгале.

Год назад Крапс был избран в Екабпилсскую краевую думу от "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai), но этим летом вышел из партии и присоединился к партии Шлесерса, где у него об обвинении ничего не спрашивали, говорит сам кандидат. "Думаю, что руководство партии было в курсе моего дела еще до того, как мы заговорили о сотрудничестве. А поскольку, как вы знаете, с меня в начале этого года были сняты абсолютно все запреты - будь то встречи, выезды за границу, возможность занимать какие-либо должности... я не вижу препятствий для участия в выборах".

Среди обвиняемых фигурирует и лидер видземского списка партии "Сила народной власти" (Tautas varas spēks) Янис Сондарс, осужденный в первой инстанции за преследование журналистки Инги Сприньге.

Этот созыв Сейма необычен еще и тем, что во время него в связи с работой министра на скамье подсудимых находился и бывший член правительства. На этой неделе в Рижском городском суде начались слушания по делу бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), которую прокуратура обвиняет в бездействии в связи с неполучением заказа на вакцины от Covid-19.