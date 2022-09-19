Комик Долгополов совершил каминг-аут как небинарная персона

В Twitter Александ Долгополов указал предпочтительные местоимения "он/они/она". "Медуза" подчеркивает, что на днях там появились твиты, написанные в женском роде и во множественном числе.

"Я решила открыться как небинарная персона по нескольким причинам: во-первых, я просто за свою недолгую, но ****** жизнь уже ********* быть мужиком, мне это никогда не нравилось и в последнее время я вообще перестала понимать, ***** мне это нужно. Во-вторых, это мой протест против патриархата и капитализма, я думаю, что только отказываясь от своих привилегий и исследуя себя люди, которых общество изначально маркирует как белых цис- гетеро- мужчин, могут встать на сторону угнетенного большинства в деле борьбы за свои права.

В-третьих, я хочу наконец стать полноценным живым человеком, хочу стать добрее, я хочу научиться выстраивать доверительные отношения с людьми, я хочу научиться близости, я хочу научиться любить и быть любимой, свободной, сильной, страстной, эмпатичной, гибкой, более принимающей и менее опасной для близких, и мне кажется, что ключ к этому лежит даже не столько в исследовании моей феминной стороны, сколько, в целом, в побеге из этой гендерной тюрьмы, в которой нас запирают с самого рождения", - написано в публикации

Напомним, Александр Долгополов - один из главных независимых комиков России. Он уехал из России после начала войны в Украине и открыто высказывается против действий российской власти.