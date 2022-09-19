Запрет на въезд граждан РФ - это нарушение международного права? Комментируют юристы

Несомненно, солидарность всех стран Шенгенской зоны очень важна, потому что мы не запрещаем пересечение границ из других стран Европы. Таким образом, запрет на пересечение российско-эстонской границы не может быть по-настоящему эффективным, пока к нам не присоединятся северные соседи. Сотрудничество с Латвией, Литвой и Польшей, конечно, оказывает большую помощь.

Решения на уровне ЕС

Однако важные решения уже приняты и на уровне Европы. 9 сентября Европейский союз отменил упрощенный режим получения виз для граждан России в связи с угрозой безопасности и общественному порядку. Это не исключает получение гражданами России виз для въезда в Европейский союз, однако в будущем будут применяться общие требования, установленные Визовым кодексом: увеличится срок рассмотрения, стоимость визы и список необходимых документов.

С ограничениями на этот раз предстоит столкнуться не предприятиям, а обычным людям. В этом политическом уравнении многие обычные люди как внутри страны, так и за ее пределами могут подумать, что их права ущемлены. Поэтому так важно больше объяснять, почему такая политика государства может быть законной и обоснованной с моральной точки зрения.