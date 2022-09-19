Соответствует ли введенный 19 сентября странами Балтии и Польшей запрет на въезд граждан РФ международным нормам? Что с исключениями? Гарантирует ли действующая виза право находиться в стране? Рассказывают Rus.Postimees адвокат и партнер Sorainen Карри Гинтер и помощник адвоката Елизавета Лазонен.
Запрет на въезд граждан РФ - это нарушение международного права? Комментируют юристы
Начиная с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша вводят запрет на въезд в страну граждан России c краткосрочной шенгенской визой. Депутат Европарламента Яна Тоом усомнилась в законности этого запрета. Несомненно, депутат имеет право задавать вопросы, но предварительный юридический анализ показывает, что Шенгенское соглашение позволяет странам вводить исключения в целях обеспечения общественного порядка и безопасности.
Некоторые путаются и думают, что виза - это право человека находиться в стране. Это представление неверно. Как ясно сказал судебный юрист Менгоцци и подтвердил в Европейском суде эстонский судебный юрист Прийт Пикамяэ, "виза считается не правом, а скорее обязанностью, возлагаемой на лицо, которое хочет остаться на территории государства-члена на короткое время, то есть как предварительное условие для въезда на территорию союза". Другими словами, окончательное решение о том, кто может въехать в страну, принимает сама страна.
Основные правила Шенгенского соглашения
Дело в том, что на национальном уровне Эстония решила встать на сторону Украины и однозначно осудить агрессию России. Лишь недавно в Уголовный кодекс была введена новая статья "Поддержание и оправдание международного преступления".
Согласно новой статье можно наказать за публичное демонстрирование символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, если демонстрирование происходит таким образом, что поддерживает или оправдывает эти действия.
Так что же Эстония, Латвия, Литва и Польша имеют общего и что отличает их в этом вопросе от, например, Италии или Португалии?
Шенгенское соглашение устанавливает правила, при соблюдении которых граждане третьих стран, включая граждан Российской Федерации, могут въехать на территорию Европейского союза. К некоторым правилам мы уже давно привыкли, например, необходимо иметь при себе действующий документ и визу.
Однако среди условий есть также то, что человек, пересекающий границу, не должен являться угрозой общественному порядку и внутренней безопасности. Если человек не соответствует хотя бы одному условию, страна может отказать ему во въезде. Согласно общедоступным данным, предстоящий запрет основан именно на этом исключении.
Угроза безопасности как причина для отказа во въезде может сработать для Эстонии по нескольким причинам. Во-первых, невозможно точно проверить, кто приехал как обычный турист, а кто является шпионом и собирает информацию.
Во-вторых, в связи с высоким уровнем напряженности среди населения и полярностью мнений высока вероятность провокаций и столкновений. В-третьих, Эстония является более уязвимой из-за общей границы с Россией. Проще говоря, 10 000 туристов из Российской Федерации представляют большую угрозу безопасности в Таллинне, чем в Риме.
Несомненно, солидарность всех стран Шенгенской зоны очень важна, потому что мы не запрещаем пересечение границ из других стран Европы. Таким образом, запрет на пересечение российско-эстонской границы не может быть по-настоящему эффективным, пока к нам не присоединятся северные соседи. Сотрудничество с Латвией, Литвой и Польшей, конечно, оказывает большую помощь.
Решения на уровне ЕС
Однако важные решения уже приняты и на уровне Европы. 9 сентября Европейский союз отменил упрощенный режим получения виз для граждан России в связи с угрозой безопасности и общественному порядку. Это не исключает получение гражданами России виз для въезда в Европейский союз, однако в будущем будут применяться общие требования, установленные Визовым кодексом: увеличится срок рассмотрения, стоимость визы и список необходимых документов.
С ограничениями на этот раз предстоит столкнуться не предприятиям, а обычным людям. В этом политическом уравнении многие обычные люди как внутри страны, так и за ее пределами могут подумать, что их права ущемлены. Поэтому так важно больше объяснять, почему такая политика государства может быть законной и обоснованной с моральной точки зрения.
Это, конечно, задача государства, но, проще говоря, агрессия дошла до такой стадии, когда неизбежно должны пострадать и простые русские люди. В противном случае будет несправедливо, что только украинцы и поддерживающие их люди и страны страдают от негативных последствий войны.
Какие будут исключения?
Однако не стоит утверждать, что про обычных людей забыли совсем. Правительственный запрет не распространяется на посещение родственников и важных семейных мероприятий в Эстонии. Таким образом, мы избежим разделения семей и неоправданного злоупотребления запретами. Однако обычный отдых в Эстонии и некоторые виды транзита теперь под запретом для многих граждан России.
Таким образом, данный запрет с большой долей вероятности соответствует Шенгенскому соглашению. Однако все зависит от того, насколько серьезно Эстония подойдет к обоснованию отказа во въезде или выдаче виз и насколько лояльным будет мнение других стран-участниц Шенгенской зоны. И, наконец, если с запретом и были бы проблемы, это все равно могло бы помочь деэскалации конфликта.
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