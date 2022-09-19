Вступают в силу ограничения на въезд граждан России в Латвию

В МИД подчеркивают, что свободное передвижение граждан страны-агрессора, особенно в туристических целях, в период, когда вооруженные силы этой страны вторглись в Украину, не только аморально, но и создает угрозу общественному порядку и безопасности в смысле политических провокаций и бытовой агрессии.

Новое положение устанавливает несколько исключений - въезд не запрещен преследуемым лицам или по гуманитарным соображениям. Въезд разрешен для владельцев долгосрочной визы или ВНЖ ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии или государства-члена Шенгенского соглашения.

Разрешается въезд членам семей граждан Латвии - супругам, родителям, бабушкам и дедушкам, детям, внукам, а также иждивенцам. Также в страну могут въезжать члены семей граждан ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, работники транспорта, моряки, которым необходимо добраться до места работы на корабле или вернуться с него, сотрудники российских дипломатических и консульских представительств и члены их семей, дипломатические курьеры, лица, следующие из России в Калининградскую область и обратно.