Удары по АЭС во время войны. Что говорит международное право

В своем отчете по безопасности после посещения ЗАЭС МАГАТЭ оставило открытым вопрос о том, кто обстрелял станцию. Российская и украинская стороны обвиняют в этом друг друга.

АЭС в условиях войны

Независимо от того, какая из сторон говорит правду, встает вопрос: как, согласно международному праву, следует поступать с атомными электростанциями в условиях войны?

На этот счет существуют четкие правила. Женевская конвенция 1949 года и принятые позднее дополнительные протоколы к ней регулируют ведение вооруженных конфликтов и призваны ограничить их последствия. Статья 56 Первого дополнительного протокола 1977 года говорит о "защите установок и сооружений, содержащих опасные силы". Помимо плотин и дамб, в ней четко упоминаются и атомные электростанции.

Поскольку Российская Федерация и Украина являются сторонами конвенции и не высказали никаких оговорок к 1-му Дополнительному протоколу, эти правила должны применять оба государства.

В них однозначно указывается, что АЭС не могут быть атакованы, "даже если они представляют собой военные цели, при условии, что такая атака может высвободить опасные силы (радиацию. - Ред.) и тем самым вызвать большие потери среди гражданского населения". Здесь, несомненно, имеется в виду радиоактивное излучение.