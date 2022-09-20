В Таиланде мать отравила своих детей ради пожертвований. Ее приговорили к смерти

После более глубокого расследования врачи обнаружили, что мать добавляла коррозионное вещество в еду ребенка в течение двух лет. Но он был не единственной ее жертвой. Врачи обнаружили, что у женщины также была приемная дочь, которая умерла в 2019 году после борьбы с подобными симптомами.

Женщина была арестована в 2020 году, а ее сын был помещен в приют.

Женщина, также известная как "Отбеливающая мама", была приговорена к смертной казни 15 сентября этого года в Бангкоке, Таиланд.

Она была признана виновной в отравлении своих двух детей и размещении их больных изображений в социальных сетях с просьбой о пожертвованиях.

Врачи обнаружили, что оба ребенка страдали от желудочно - кишечного кровотечения, кровавой рвоты и воспаления желудка, вызванного потреблением коррозионных веществ.