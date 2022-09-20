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В Таиланде мать отравила своих детей ради пожертвований. Ее приговорили к смерти

rus.tvnet.lv
В Таиланде мать отравила своих детей ради пожертвований. Ее приговорили к смерти
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Ребенок. Иллюстративное фото
Ребенок. Иллюстративное фото Фото: MIA Studio/Shutterstock

Женщина из Таиланда привезла в больницу своего четырехлетнего сына с жалобами на боли в животе и рвоту кровью из-за аллергии на морепродукты. После обследований врачи установили, что мальчик на самом деле страдает от тяжелой желудочной инфекции, вызванной отравляющим веществом, пишет издание Vice.

После более глубокого расследования врачи обнаружили, что мать добавляла коррозионное вещество в еду ребенка в течение двух лет. Но он был не единственной ее жертвой. Врачи обнаружили, что у женщины также была приемная дочь, которая умерла в 2019 году после борьбы с подобными симптомами.

Женщина была арестована в 2020 году, а ее сын был помещен в приют.

Женщина, также известная как "Отбеливающая мама", была приговорена к смертной казни 15 сентября этого года в Бангкоке, Таиланд.

Она была признана виновной в отравлении своих двух детей и размещении их больных изображений в социальных сетях с просьбой о пожертвованиях.

Врачи обнаружили, что оба ребенка страдали от желудочно - кишечного кровотечения, кровавой рвоты и воспаления желудка, вызванного потреблением коррозионных веществ.

Прокуроры сказали, что женщина давала своей четырехлетней дочери коррозивную жидкость с момента ее усыновления в 2015 году. Девочка была впервые помещена в больницу в декабре 2018 года с острой болью в животе и кровавой рвотой. Она была в больнице шесть раз в течение следующих семи месяцев.

Девочка умерла в 2019 году, но тогда врачи не сочли ее смерть подозрительной.

Но в январе 2020 года, менее чем через год после смерти приемной дочери, женщина привезла в больницу своего биологического сына с похожими симптомами, включая боль в животе, рвоту с кровью и опухоль во рту.

Суд выяснил, что женщина отравила еду своего сына в сентябре 2017 года и опубликовала фотографии своих больных детей в Facebook, прося пожертвование на медицинские расходы.

На банковских счетах женщины полиция нашла значительную сумму денег - около 54 000 долларов, которые, как считается, были собраны за счет пожертвований.

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