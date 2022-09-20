Женщина из Таиланда привезла в больницу своего четырехлетнего сына с жалобами на боли в животе и рвоту кровью из-за аллергии на морепродукты. После обследований врачи установили, что мальчик на самом деле страдает от тяжелой желудочной инфекции, вызванной отравляющим веществом, пишет издание Vice.
В Таиланде мать отравила своих детей ради пожертвований. Ее приговорили к смерти
После более глубокого расследования врачи обнаружили, что мать добавляла коррозионное вещество в еду ребенка в течение двух лет. Но он был не единственной ее жертвой. Врачи обнаружили, что у женщины также была приемная дочь, которая умерла в 2019 году после борьбы с подобными симптомами.
Женщина была арестована в 2020 году, а ее сын был помещен в приют.
Женщина, также известная как "Отбеливающая мама", была приговорена к смертной казни 15 сентября этого года в Бангкоке, Таиланд.
Она была признана виновной в отравлении своих двух детей и размещении их больных изображений в социальных сетях с просьбой о пожертвованиях.
Врачи обнаружили, что оба ребенка страдали от желудочно - кишечного кровотечения, кровавой рвоты и воспаления желудка, вызванного потреблением коррозионных веществ.
Прокуроры сказали, что женщина давала своей четырехлетней дочери коррозивную жидкость с момента ее усыновления в 2015 году. Девочка была впервые помещена в больницу в декабре 2018 года с острой болью в животе и кровавой рвотой. Она была в больнице шесть раз в течение следующих семи месяцев.
Девочка умерла в 2019 году, но тогда врачи не сочли ее смерть подозрительной.
Но в январе 2020 года, менее чем через год после смерти приемной дочери, женщина привезла в больницу своего биологического сына с похожими симптомами, включая боль в животе, рвоту с кровью и опухоль во рту.
Суд выяснил, что женщина отравила еду своего сына в сентябре 2017 года и опубликовала фотографии своих больных детей в Facebook, прося пожертвование на медицинские расходы.
На банковских счетах женщины полиция нашла значительную сумму денег - около 54 000 долларов, которые, как считается, были собраны за счет пожертвований.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!