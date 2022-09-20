Украина: ВСУ уничтожают переправы россиян через Днепр

"Попытки установить альтернативные переправы через Днепр в районе Новой Каховки и поселка Казацкое не увенчались успехом. Строительство переправы не выдержало огневого давления и остановилось. Баржа, нагруженная вооружением, техникой и личным составом, была поражена артиллерийским огнем и зачислена в состав подводного флота оккупантов", - говорится в сообщении украинского командования в соцсетях.

Российские войска пытались проводить атаки, но украинские силы своевременно заметили это и остановили их артиллерийским огнем.

В течение дня российские войска также продолжали обстреливать украинские позиции вдоль линии фронта, нанеся три авиационных и три ракетных удара. В Криворожском районе Днепропетровской области армия России продолжала наносить ракетные удары по объектам жизнеобеспечения, жертв нет.

В понедельник вечером, 19 сентября, российские войска обстреляли из ракет "Смерч" и зенитно-ракетных комплексов С-300 Баштанский район Николаевской области, причинив ущерб открытой местности и сельскому хозяйству, но обошлось без жертв.

Авиация украинских вооруженных сил нанесла по позициям противника 15 ударов, уничтожив два разведывательных беспилотника "Орлан-10" и "Орлан-30". Ракетные артиллерийские подъезды нанесли ущерб живой силе и техническим резервам в районах Берислава, Каховки и Херсона. Также пострадали мосты и альтернативные средства переправы - понтоны и баржи.

"Подтвержденные потери противника составляют 90 реактивных снарядов, три танка, восемь других бронемашин, три гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", четыре самоходные гаубицы "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и склад боеприпасов", - указали в командовании.

По мере ослабления шторма в Черном море группировка кораблей флота России увеличилась до 10 кораблей, которые продолжают находиться у берегов Крыма. В эту группировку входят три надводных ракетных корабля с 24 крылатыми ракетами "Калибр" и три больших десантных корабля.

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