Индиец Гаутам Адани занял второе место в рейтинге миллиардеров

Илон Маск остается самым богатым человеком в мире с активами в 260 миллиардов долларов. За ним следует Гаутам Адани, который поднялся с 14-го места на второе всего за десять месяцев.

Впервые азиатский бизнесмен занял столь высокое место в списке миллиардеров Bloomberg, в котором до сих пор преобладали руководители технологических компаний.

Активы Адани составляют 146,9 миллиарда долларов. Большинство из них связаны с Adani Group, которая управляет рядом компаний, включая грузовые порты и угольные шахты.

Акции отдельных компаний Адани выросли на 1000% с июня 2020 года, что отражает оптимизм инвесторов в отношении силы компании в таких секторах, как инфраструктура и возобновляемые источники энергии. Индийская политика также предусматривает приоритетное развитие этих секторов. Adani Enterprises, "флагман" компаний индийского миллиардера, в этом году увеличила стоимость своих акций на 115%.

В феврале Адани обогнал другого индийского миллиардера Мукеш Амбани и стал самым богатым человеком в Азии. В конце августа Адани занял третье место в списке миллиардеров Bloomberg.

По данным Bloomberg, стоимость активов Безоса сократилась до $145,8 млрд из-за значительного снижения стоимости акций технологических компаний. В целом стоимость акций Amazon, принадлежащих Безосу, в этом году потеряла 25%.

Ранее Безос был лидером списка миллиардеров, но его позиции подорвал развод в 2019 году. Также большая часть его активов тесно связана с акциями Amazon. По данным Bloomberg, с января Безос потерял более 45 миллиардов долларов.