Борданс обратится к патриарху Кириллу за указом об автокефалии

Латвийское государство имеет конституционное обязательство гарантировать статус ЛПЦ, определенный в латвийских законах, в соответствии с диалогом между латвийским государством и ЛПЦ, заявляет Министерство юстиции.

Поправками к закону латвийское государство признало, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями полностью самостоятельна и независима от какой-либо церковной власти за пределами Латвии.

Поэтому патриарху Кириллу направляется письмо с предложением воспользоваться имеющимися у него каноническими полномочиями и выдать томос (указ) об автокефалии ЛПЦ, чтобы ЛПЦ могла выполнять все требования закона, в том числе действовать как полностью самостоятельная и независимая церковь в общении с латвийским государством и другими православными церквами.

Минюст направит подписанное письмо в МИД для подачи в отдел внешних связей Московской патриархии, а копию - в МИД России.

В министерстве констатируют, что и в 1921 году, и в 1992-м Синод Московской патриархии принял решение о полностью самостоятельном и независимом статусе ЛПЦ.