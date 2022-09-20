Сегодня Кабинет министров уполномочил министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени Латвии к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, чтобы сообщить о принятых в Сейме поправках к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), которые юридически определяют и закрепляют будущий статус церкви, сообщили агентству ЛЕТА в Минюсте.
Борданс обратится к патриарху Кириллу за указом об автокефалии
Латвийское государство имеет конституционное обязательство гарантировать статус ЛПЦ, определенный в латвийских законах, в соответствии с диалогом между латвийским государством и ЛПЦ, заявляет Министерство юстиции.
Поправками к закону латвийское государство признало, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями полностью самостоятельна и независима от какой-либо церковной власти за пределами Латвии.
Поэтому патриарху Кириллу направляется письмо с предложением воспользоваться имеющимися у него каноническими полномочиями и выдать томос (указ) об автокефалии ЛПЦ, чтобы ЛПЦ могла выполнять все требования закона, в том числе действовать как полностью самостоятельная и независимая церковь в общении с латвийским государством и другими православными церквами.
Минюст направит подписанное письмо в МИД для подачи в отдел внешних связей Московской патриархии, а копию - в МИД России.
В министерстве констатируют, что и в 1921 году, и в 1992-м Синод Московской патриархии принял решение о полностью самостоятельном и независимом статусе ЛПЦ.
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