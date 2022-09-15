Партия "Каждому и каждой" - новый проект политика и спасателя от алкоголизма Алдиса Гобземса. И по большому счету кроме Гобземса в самой партии нет ничего, а в ее программе отсутствует даже намек на индивидуальность. И, как мы видим по рейтингам, такой подход работает не слишком удачно.
Понятные выборы ⟩ Что обещает Гобземс и "Каждому и каждой"
Алдис Гобземс за четыре года прошел невероятный путь. Еще осенью 2018 года он был главным кандидатом на пост премьер-министра, так как KPV LV получила больше всего голосов из коалиционных партий.
Но уже 4 февраля 2019 года Гобземса выгнали из партии за "систематический подрыв имиджа партии" и "много патологической лжи", которую депутат озвучивал и с трибуны Сейма.
Какое-то время Гобземс был абсолютно независимым депутатом Сейма, пока 8 января не создал партию "Закон и порядок", которая 19 февраля 2022 года была переименована в "Каждому и каждой". Под этим названием партия и стартует на выборах.
Кроме Гобземса, в партии есть еще один депутат Сейма - Карина Спруде (также экс-KPV LV). Какое-то время в партии состояли и Юлия Степаненко с Любовью Швецовой, но они в итоге вышли и создали свою политическую силу - "Суверенная власть".
Но вернемся к "Каждому и каждой". Что же обещает партия своим избирателям? Полная программа - здесь, краткая версия - ниже.
- Президента выбирает народ;
- Бесплатные обеды в школах;
- Среднее образование каждому ученику;
- Снижение PVN на медикаменты, еду, электричество, газ;
- Единоразовое пособие на ребенка - 5000 евро;
- Не облагать налогом пенсии до 1000 евро;
- Упрощенное налоговое законодательство;
- Удвоим зарплату полицейским, пожарным и пограничникам;
- Акустический концертный зал в Риге;
- Отменим Covid-ограничения и запретим обязательную вакцинацию.
Все уже выполнено до нас
Прежде, чем мы примемся за более серьезную оценку партии, позвольте немного позубоскалить. Потому что в предвыборной программе партии Гобземса хватает просто забавных вещей, в которые даже особенно вдумываться не надо. Просто перечислю любимое.
"Среднее образование каждому ученику" - то есть выбора у детей нет? Получать профессиональное образование после 9-го класса запрещается? Дядя Гобземс завещал учиться!
"Ответственное отношение к своему здоровью" - тут есть варианты. Либо депутаты от "Каждому и каждой" обещают быть здоровыми, чтобы добросовестно выполнять свои обязательства, либо будут этого требовать от всех жителей Латвии. За нездоровый образ жизни - штраф!
"Родившимся в Латвии с 1991 года - гражданство Латвии" - само по себе не очень смешно, такое же требование есть сразу у нескольких других партий. Но крайне забавно выглядит на фоне манифеста партии, где говорится, что "хватит смотреть в прошлое". Смотреть в прошлое хватит, но гражданство задним числом все-таки выдадим.
Если обратиться уже к более серьезным вещам, то "Каждому и каждой" по доброй латвийской политической традиции обещает то, что уже выполнено или должно быть выполнено в ближайшее время: например, повышение оборонного бюджета до 2,5% от ВВП и постройка акустического концертного зала в Риге.
В этом контексте нельзя не упомянуть обещание "отменить Covid-ограничения и запретить обязательную вакцинацию".
Гобземс много времени в период пандемии посвятил "антиваксерской" риторике, но в сентябре 2022 года Covid-ограничений больше нет, а обязательная вакцинация так и не объявлена - так что этот программный пункт пропадает втуне.
И что делать будем?
Есть в программе "Каждому и каждой" просто популистские обещания, которые непонятно: а) как выполнять; б) зачем выполнять; и в) можно ли выполнить в принципе?
Пример - второй пункт программы. "Возвращение принципов демократии народу - свобода слова, соблюдение прав человека, неприкосновенность имущества, обеспечение презумпции невиновности".
Если про первые два "принципа демократии" еще можно было бы поспорить - уверен, что противники антиковидных мер могут найти десятки примеров того, как попирались их права (забывая при этом про свои же обязанности) - то где в Латвии последнее время нарушалась неприкосновенность имущества и презумпция невиновности, не очень понятно. А партия не спешит это объяснять.
Еще один пример - обещание, что дошкольные учебные учреждения и начальная школа должны находиться близко к месту жительства ребенка.
Это прекрасно - но как? Строить больше школ и детсадов? Для этого нужно больше педагогов, а откуда мы их возьмем?
Ответ кроется в программе - и он великолепен в своей простоте. Нужно просто "поднять престиж профессии учителя/педагога". А, вот оно в чем дело! А мы-то думали-гадали, как же поступить.
"Поддержим освоение военных навыков" - это имеется в виду продолжение уроков военного мастерства в школе? Повышение престижа Земессардзе? Введение Службы государственной обороны?
"Запретим запрашивать информацию, доступную в государственных информационных системах и базах данных самоуправлений" - так если она и так доступна, почему ее нельзя запрашивать?
"Соблюдение установленных нормативными актами норм вознаграждения" - кому-то в Латвии массово не доплачивают?
"Латвия - полноценный партнер по сотрудничеству ЕС и НАТО" и "реализуем защиту интересов Латвии в международных организациях". Тут два варианта: либо это сейчас и так уже происходит, либо не очень ясно, как именно "Каждому и каждой" собирается это исправить.
Отдельная история про поддержку русскоязычных жителей Латвии. Гобземс даже целый ролик по этому поводу записал.
Но при этом, отвечая на вопрос lsm.lv для их "Сортировки партий" о том, нужны ли Латвии общественные СМИ на русском языке, партия "Каждому и каждой" уверенно говорит - нет, не нужны!
Любопытная дихотомия. Мы как бы русскоязычных поддерживаем, но СМИ государство будет поддерживать только на латышском языке.
Где деньги, Лебовски?
И, разумеется, партию Гобземса не обошла стандартная проблема партий, которые выступают в открытой оппозиции действующей коалиции - откуда взять средства на все х̶о̶т̶е̶л̶к̶и обещания политиков.
Посчитаем по верхам.
- 5000 евро за каждого новорожденного. В 2021 году в Латвии родилось 17 115 детей. Округлим в меньшую сторону - до 17 тысяч - в год на такие выплаты понадобится 85 млн евро.
- 100 евро месячное пособие за каждого ребенка. На сегодняшний день в Латвии проживает 356 864 человека младше 18 лет. Опять-таки округлим в меньшую сторону (дети вырастают, а демография у нас отрицательная) - до 350 тысяч детей - значит, в год на пособия пойдет еще 42 млн евро.
- Удвоить зарплаты полицейским, пожарным и пограничникам. В 2023 году зарплаты представителям этих профессий, а также работникам тюрем планируется увеличить на 10%, на что уйдет 24 млн евро. Значит, на увеличение зарплат вдвое (на 100%) уйдет 240 млн евро. Да, "Каждому и каждой" не обещает увеличения зарплат для работников тюрем, поэтому давайте уменьшим эту сумму на четверть - до 180 млн евро.
Итого всего три обещания уже требуют выплат на 307 млн евро в год! Учитывая обещание снизить PVN почти на все, а также повышение необлагаемого минимума пенсий и многие другие радости жизни, которые Гобземс готов предоставить своим избирателям, вопрос на то, хватит ли на это средств, становится риторическим.
***
Партия "Каждому и каждой" - одна из многих, возникших на фоне пандемии и нестабильности партий Сейма. И, как и почти все из них, зависит от харизматичности своего лидера.
И, надо признать, Алдис Гобземс крайне активен в своих социальных сетях - множество роликов, текстов, обращений. Можно вспомнить и его (иногда противозаконную) деятельность по организации протестов во время пандемии.
Проблема в том, что, кроме Гобземса, у партии ничего нет.
У "Суверенной власти", кроме Юлии Степаненко и Любови Швецовой, есть план, который хотя бы на первый взгляд похож на рабочий.
У "Стабильности!", кроме Алексея Росликова, есть сравнительно уникальная идея о пересмотре членства Латвии в Евросоюзе.
Да, "Латвия на первом месте" тоже не отличается оригинальностью в программе. Но у них, кроме Айнарса Шлесерса, хватает известных личностей: экс-министры Рамона Петравича и Ральф Немиро, экс-мэр Риги Олег Буров, экс-премьер Вилис Криштопанс и другие.
А "Каждому и каждой" надеется, что проедет в Сейм на харизме Гобземса. А когда рейтинги показывают, что шансов на это немного, лидер партии обижается и заявляет, что больше в СМИ приходить не будет.
Что ж, 1 октября покажет, насколько такая тактика оправданна. Но, судя по всему, успех KPV LV повторить не получится - в одну, пусть и популистическую, реку дважды не войдешь.
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