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Понятные выборы ⟩ Что обещает Гобземс и "Каждому и каждой"

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Что обещает Гобземс и "Каждому и каждой"
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Реклама партии "Каждому и каждой" на общественном транспорте. Глава партии - Алдис Гобземс.
Реклама партии "Каждому и каждой" на общественном транспорте. Глава партии - Алдис Гобземс. Фото: Zane Bitere/LETA

Партия "Каждому и каждой" - новый проект политика и спасателя от алкоголизма Алдиса Гобземса. И по большому счету кроме Гобземса в самой партии нет ничего, а в ее программе отсутствует даже намек на индивидуальность. И, как мы видим по рейтингам, такой подход работает не слишком удачно.

Алдис Гобземс за четыре года прошел невероятный путь. Еще осенью 2018 года он был главным кандидатом на пост премьер-министра, так как KPV LV получила больше всего голосов из коалиционных партий.

Но уже 4 февраля 2019 года Гобземса выгнали из партии за "систематический подрыв имиджа партии" и "много патологической лжи", которую депутат озвучивал и с трибуны Сейма.

Какое-то время Гобземс был абсолютно независимым депутатом Сейма, пока 8 января не создал партию "Закон и порядок", которая 19 февраля 2022 года была переименована в "Каждому и каждой". Под этим названием партия и стартует на выборах.

Кроме Гобземса, в партии есть еще один депутат Сейма - Карина Спруде (также экс-KPV LV). Какое-то время в партии состояли и Юлия Степаненко с Любовью Швецовой, но они в итоге вышли и создали свою политическую силу - "Суверенная власть".

Но вернемся к "Каждому и каждой". Что же обещает партия своим избирателям? Полная программа - здесь, краткая версия - ниже.

  • Президента выбирает народ;
  • Бесплатные обеды в школах;
  • Среднее образование каждому ученику;
  • Снижение PVN на медикаменты, еду, электричество, газ;
  • Единоразовое пособие на ребенка - 5000 евро;
  • Не облагать налогом пенсии до 1000 евро;
  • Упрощенное налоговое законодательство;
  • Удвоим зарплату полицейским, пожарным и пограничникам;
  • Акустический концертный зал в Риге;
  • Отменим Covid-ограничения и запретим обязательную вакцинацию.

Все уже выполнено до нас

Прежде, чем мы примемся за более серьезную оценку партии, позвольте немного позубоскалить. Потому что в предвыборной программе партии Гобземса хватает просто забавных вещей, в которые даже особенно вдумываться не надо. Просто перечислю любимое.

"Среднее образование каждому ученику" - то есть выбора у детей нет? Получать профессиональное образование после 9-го класса запрещается? Дядя Гобземс завещал учиться!

"Ответственное отношение к своему здоровью" - тут есть варианты. Либо депутаты от "Каждому и каждой" обещают быть здоровыми, чтобы добросовестно выполнять свои обязательства, либо будут этого требовать от всех жителей Латвии. За нездоровый образ жизни - штраф!

"Родившимся в Латвии с 1991 года - гражданство Латвии" - само по себе не очень смешно, такое же требование есть сразу у нескольких других партий. Но крайне забавно выглядит на фоне манифеста партии, где говорится, что "хватит смотреть в прошлое". Смотреть в прошлое хватит, но гражданство задним числом все-таки выдадим.

Если обратиться уже к более серьезным вещам, то "Каждому и каждой" по доброй латвийской политической традиции обещает то, что уже выполнено или должно быть выполнено в ближайшее время: например, повышение оборонного бюджета до 2,5% от ВВП и постройка акустического концертного зала в Риге.

В этом контексте нельзя не упомянуть обещание "отменить Covid-ограничения и запретить обязательную вакцинацию".

Гобземс много времени в период пандемии посвятил "антиваксерской" риторике, но в сентябре 2022 года Covid-ограничений больше нет, а обязательная вакцинация так и не объявлена - так что этот программный пункт пропадает втуне.

И что делать будем?

Есть в программе "Каждому и каждой" просто популистские обещания, которые непонятно: а) как выполнять; б) зачем выполнять; и в) можно ли выполнить в принципе?

Пример - второй пункт программы. "Возвращение принципов демократии народу - свобода слова, соблюдение прав человека, неприкосновенность имущества, обеспечение презумпции невиновности". 

Если про первые два "принципа демократии" еще можно было бы поспорить - уверен, что противники антиковидных мер могут найти десятки примеров того, как попирались их права (забывая при этом про свои же обязанности) - то где в Латвии последнее время нарушалась неприкосновенность имущества и презумпция невиновности, не очень понятно. А партия не спешит это объяснять.

Еще один пример - обещание, что дошкольные учебные учреждения и начальная школа должны находиться близко к месту жительства ребенка.

Это прекрасно - но как? Строить больше школ и детсадов? Для этого нужно больше педагогов, а откуда мы их возьмем?

Ответ кроется в программе - и он великолепен в своей простоте. Нужно просто "поднять престиж профессии учителя/педагога". А, вот оно в чем дело! А мы-то думали-гадали, как же поступить.

Педагоги, отменяйте забастовку, Гобземс сейчас все порешает
Педагоги, отменяйте забастовку, Гобземс сейчас все порешает Фото: Jānis Škapars/TVNET

"Поддержим освоение военных навыков" - это имеется в виду продолжение уроков военного мастерства в школе? Повышение престижа Земессардзе? Введение Службы государственной обороны?

"Запретим запрашивать информацию, доступную в государственных информационных системах и базах данных самоуправлений" - так если она и так доступна, почему ее нельзя запрашивать?

"Соблюдение установленных нормативными актами норм вознаграждения" - кому-то в Латвии массово не доплачивают?

"Латвия - полноценный партнер по сотрудничеству ЕС и НАТО" и "реализуем защиту интересов Латвии в международных организациях". Тут два варианта: либо это сейчас и так уже происходит, либо не очень ясно, как именно "Каждому и каждой" собирается это исправить.

Отдельная история про поддержку русскоязычных жителей Латвии. Гобземс даже целый ролик по этому поводу записал.

Но при этом, отвечая на вопрос lsm.lv для их "Сортировки партий" о том, нужны ли Латвии общественные СМИ на русском языке, партия "Каждому и каждой" уверенно говорит - нет, не нужны!

Фото: Скриншот с портала rus.lsm.lv

Любопытная дихотомия. Мы как бы русскоязычных поддерживаем, но СМИ государство будет поддерживать только на латышском языке.

Где деньги, Лебовски?

И, разумеется, партию Гобземса не обошла стандартная проблема партий, которые выступают в открытой оппозиции действующей коалиции - откуда взять средства на все х̶о̶т̶е̶л̶к̶и обещания политиков.

Посчитаем по верхам.

  • 5000 евро за каждого новорожденного. В 2021 году в Латвии родилось 17 115 детей. Округлим в меньшую сторону - до 17 тысяч - в год на такие выплаты понадобится 85 млн евро.
  • 100 евро месячное пособие за каждого ребенка. На сегодняшний день в Латвии проживает 356 864 человека младше 18 лет. Опять-таки округлим в меньшую сторону (дети вырастают, а демография у нас отрицательная) - до 350 тысяч детей - значит, в год на пособия пойдет еще 42 млн евро.
  • Удвоить зарплаты полицейским, пожарным и пограничникам. В 2023 году зарплаты представителям этих профессий, а также работникам тюрем планируется увеличить на 10%, на что уйдет 24 млн евро. Значит, на увеличение зарплат вдвое (на 100%) уйдет 240 млн евро. Да, "Каждому и каждой" не обещает увеличения зарплат для работников тюрем, поэтому давайте уменьшим эту сумму на четверть - до 180 млн евро.

Итого всего три обещания уже требуют выплат на 307 млн евро в год! Учитывая обещание снизить PVN почти на все, а также повышение необлагаемого минимума пенсий и многие другие радости жизни, которые Гобземс готов предоставить своим избирателям, вопрос на то, хватит ли на это средств, становится риторическим.

***

Партия "Каждому и каждой" - одна из многих, возникших на фоне пандемии и нестабильности партий Сейма. И, как и почти все из них, зависит от харизматичности своего лидера.

И, надо признать, Алдис Гобземс крайне активен в своих социальных сетях - множество роликов, текстов, обращений. Можно вспомнить и его (иногда противозаконную) деятельность по организации протестов во время пандемии.

Проблема в том, что, кроме Гобземса, у партии ничего нет.

У "Суверенной власти", кроме Юлии Степаненко и Любови Швецовой, есть план, который хотя бы на первый взгляд похож на рабочий.

У "Стабильности!", кроме Алексея Росликова, есть сравнительно уникальная идея о пересмотре членства Латвии в Евросоюзе.

Да, "Латвия на первом месте" тоже не отличается оригинальностью в программе. Но у них, кроме Айнарса Шлесерса, хватает известных личностей: экс-министры Рамона Петравича и Ральф Немиро, экс-мэр Риги Олег Буров, экс-премьер Вилис Криштопанс и другие.

А "Каждому и каждой" надеется, что проедет в Сейм на харизме Гобземса. А когда рейтинги показывают, что шансов на это немного, лидер партии обижается и заявляет, что больше в СМИ приходить не будет.

Что ж, 1 октября покажет, насколько такая тактика оправданна. Но, судя по всему, успех KPV LV повторить не получится - в одну, пусть и популистическую, реку дважды не войдешь.

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