Понятные выборы ⟩ Что обещает Гобземс и "Каждому и каждой"

И что делать будем?

Есть в программе "Каждому и каждой" просто популистские обещания, которые непонятно: а) как выполнять; б) зачем выполнять; и в) можно ли выполнить в принципе?

Пример - второй пункт программы. "Возвращение принципов демократии народу - свобода слова, соблюдение прав человека, неприкосновенность имущества, обеспечение презумпции невиновности".

Если про первые два "принципа демократии" еще можно было бы поспорить - уверен, что противники антиковидных мер могут найти десятки примеров того, как попирались их права (забывая при этом про свои же обязанности) - то где в Латвии последнее время нарушалась неприкосновенность имущества и презумпция невиновности, не очень понятно. А партия не спешит это объяснять.

Еще один пример - обещание, что дошкольные учебные учреждения и начальная школа должны находиться близко к месту жительства ребенка.

Это прекрасно - но как? Строить больше школ и детсадов? Для этого нужно больше педагогов, а откуда мы их возьмем?

Ответ кроется в программе - и он великолепен в своей простоте. Нужно просто "поднять престиж профессии учителя/педагога". А, вот оно в чем дело! А мы-то думали-гадали, как же поступить.

Педагоги, отменяйте забастовку, Гобземс сейчас все порешает Фото: Jānis Škapars/TVNET

"Поддержим освоение военных навыков" - это имеется в виду продолжение уроков военного мастерства в школе? Повышение престижа Земессардзе? Введение Службы государственной обороны?