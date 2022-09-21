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Киев: Россия перебрасывает воинские части из Сирии в Украину

rus.tvnet.lv
Киев: Россия перебрасывает воинские части из Сирии в Украину
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A photo shows damaged houses and a crater in the ground in Siversk, Donetsk region, on September 20, 2022, amid Russia's military invasion on on Ukraine. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
A photo shows damaged houses and a crater in the ground in Siversk, Donetsk region, on September 20, 2022, amid Russia's military invasion on on Ukraine. (Photo by Juan BARRETO / AFP) Фото: JUAN BARRETO/AFP

Россия приняла решение направить в Украину воинские части, дислоцированные в Сирии, сообщил во вторник, 20 сентября, в соцсети Генштаб ВСУ, пишет "Укринформ".

"В связи с безрезультатностью проведения скрытой мобилизации военно-политическим руководством Российской Федерации принято решение о выводе частей 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и дальнейшей подготовке их к передислокации на территорию Украины", - говорится в заявлении.

В Генштабе также заявили, что медицинские учреждения в оккупированном городе Горловка Донецкой области перегружены из-за подвоза тяжелораненых российских солдат. Кроме того, из Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области отправились два больших грузовика с телами солдат 1-го армейского корпуса. Количество тел пока не уточняется, сообщили в Генштабе.

По имеющейся в Генштабе информации, к утру вторника потери живой силы российских войск в Украине достигли 54 810 человек. Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.

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